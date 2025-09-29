Συναγερμός στα ανοιχτά της Υεμένης: Εμπορικό πλοίο στις φλόγες από πυραυλική επίθεση

Ένα εμπορικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες από επίθεση πυραύλου στα ανοιχτά της Υεμένης, στον κόλπο του Άντεν το απόγευμα της Δευτέρας (29/09). Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τραυματίες.

Η επίθεση έπληξε το φορτηγό πλοίο Minervagracht υπό ολλανδική σημαία, το οποίο είχε επίσης βρεθεί ξανά στο στόχαστρο των Χούθι σε μια αποτυχημένη επίθεση την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών, Συνεργασίας και Ενημέρωσης του γαλλικού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, στο πλοίο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά», ανέφερε το κέντρο. «Ένα πολεμικό πλοίο κατευθύνεται προς τον τόπο του συμβάντος».

The U.K. Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack against and fire onboard a commercial shipping vessel in the Gulf of Aden, roughly 128NM southeast of Aden in Southern Yemen. pic.twitter.com/UFlUnsIOrV — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Υεμένης ανέφεραν πιθανή εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από έδαφος που ελέγχεται από τους Χούθι. Το κέντρο ναυτιλιακών εμπορικών επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού ανέφερε την επίθεση, όπως και η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey, η οποία επίσης αναγνώρισε το πλοίο ως το Minervagracht.

Οι Χούθι δεν ανέλαβαν αμέσως την ευθύνη για την πιθανή επίθεση. Ωστόσο, η ομάδα μπορεί να πάρει ώρες ή και ημέρες για να αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις.

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, η εταιρεία Spliethoff με έδρα το Άμστερνταμ, δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Associated Press. Δεν ήταν σαφές γιατί οι Χούθι στόχευσαν δύο φορές το Minervagracht.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους.

Πρώτη επίθεση στον Κόλπο του Άντεν από το 2024

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών, το οποίο εποπτεύεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο μεταφορέας «δεν είχε καμία σχέση με το Ισραήλ».

Η επίθεση των Χούθι διευρύνει την περιοχή των πρόσφατων επιθέσεων των ανταρτών, καθώς η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν πριν από το Minervagracht πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Οι επιθέσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω της οποίας περνούσαν περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εμπορεύματα κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της σύρραξης.

