Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του
O ηλικιωμένος ζούσε μόνος του στο διαμέρισμα όπου έβαλε τέλος στη ζωή του
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς γύρω στις 7 το απόγευμα, ένας άντρας, ηλικίας 75-77 ετών περίπου, έδωσε τέλος στη ζωή του.
Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, το συμβάν σημειώθηκε σε διαμέρισμα στο ισόγειο πολυκατοικίας, στην οδό Πέτρας, δίπλα σχεδόν στην κεντρική οδό της Τράντα.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα άντρες της Ασφάλειας Κοζάνης και της ΟΠΚΕ, ενώ, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση σε ενοίκους της πολυκατοικίας και στη γειτονιά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας ζούσε μόνος του στο διαμέρισμα.
