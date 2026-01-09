Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε τις αδελφές μου», λέει ο αδελφός των 2 κοριτσιών - Τα λόγια των θυμάτων

Συγκλονίζουν όσα ανέφερε ο αδερφός των δύο κοριτσιών στην Κρήτη που κατηγορούν τον πατέρα τους για βιασμό. Ο άνδρας είπε ότι πιστεύει πως η μητέρα του γνώριζε και δεν μιλούσε, ενώ ανέφερε ότι η μία αδερφή του γέννησε το παιδί του πατέρα τους.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8.

«Στις 3 Ιανουαρίου (σ.σ: του 2025) η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό.

Έπειτα, ανέφερε ότι οι γονείς του, αλλά και οι παππούδες του «δεν ήθελαν να μεγαλώσει στο σπίτι το παιδί, παρότι η αδερφή του το ήθελε. Έτσι, ο πατέρας τους το έδωσε την Πρόνοια, υποστηρίζοντας ότι ένας Πακιστανός βίασε την κόρη του».

«Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι πλέον ανέλαβε την επιμέλεια των δύο κοριτσιών. «Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους».

Ανιψιός του πατέρα που συνελήφθη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει βιασμός, αλλά πρόκειται για σκευωρία που σκαρφίστηκε ο αδερφός των κοριτσιών. Σύμφωνα με όσα είπε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, το αγόρι μισεί τον πατέρα του, γιατί δεν διάβαζε στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις στο σπίτι.

«Αυτός είναι ένα ρεμάλι και μισό», είπε, αναφέροντας ότι ο γιος ασκεί πιέσεις στις αδερφές του και ειδικά στη μία που είναι ΑμεΑ, ώστε να διαχειρίζεται το επίδομα της, ύψους 400-500 ευρώ.

«Η μικρή που είναι 22 ετών παίρνει σύνταξη ΑμεΑ 400-500 ευρώ και σου λέει τώρα θα βάλω τον πατέρα μου μέσα φυλακή για να αναλάβω εγώ την αδερφή μου από κοντά, να παίρνω εγώ τη σύνταξη της αδερφής μου. Δηλαδή όλα γίνονται για 400-500 ευρώ. Έπαιρνε τη μάνα του και την απειλούσε να της “φύγει” δεκαπέντε και είκοσι ευρώ, γιατί δεν είχε να πάρει τσιγάρα και να φάει», είπε ο ανιψιός του πατέρα.

«Θέλουμε να μείνουμε με τον αδερφό μας»

«Θέλουμε να μείνουμε με τον αδερφό μας» είπαν στο Cretalive.gr η 24χρονη με την νοητική υστέρηση όσο και η 15χρονη, αρνούμενες να επιστρέψουν υπό τις παρούσες συνθήκες στο σπίτι της οικογένειας, στη Μεσσαρά. Τόσο ο αδερφός τους όσο και η νύφη τους δέχονται καταιγισμό πυρών από τους συγγενείς των κατηγορούμενων γονιών που συνελήφθησαν μετά τις καταγγελίες των δύο κοριτσιών ότι ο 54χρονος πατέρας τις βίαζε και μάλιστα η μεγαλύτερη έμεινε έγκυος. Γέννησε τον περασμένο Ιούλιο σε δημόσιο νοσοκομείο και το βρέφος δόθηκε για υιοθεσία. Τότε είχε ειπωθεί ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε όταν η 24χρονη κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Πακιστανό.

Η νύφη των δύο κοριτσιών ανέφερε στο Cretalive.gr: «Προσπαθούν να πλήξουν την τιμή και την υπόληψη μας για να μας εμφανίσουν ως αναξιόπιστους. Δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα, ούτε οικονομικό κίνητρο, όπως λένε για τις συντάξεις και τα επιδόματα. Και καλό είναι να αφήσουν τη δική μου οικογένεια έξω από τις λάσπες που εκτοξεύουν».

Όπως περιγράφει, έκαναν αυτό που έπρεπε με γνώμονα την προστασία των δύο κοριτσιών. Πήγαν στην Αστυνομία και κατέθεσαν όσα τους είπαν. «Τα κορίτσια ήρθαν στο σπίτι μας για τις γιορτές. Όταν πήρε η μητέρα τους να τα ετοιμάσουμε για να γυρίσουν πίσω, εκείνα αντέδρασαν. Άρχισαν να κλαίνε. Δε ήθελαν να γυρίσουν. Παραξενευτήκαμε. Τότε ρωτήσαμε επίμονα για ποιο λόγο δεν ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Και τότε μας περιέγραψαν σημεία και τέρατα. Και τα δύο κορίτσια μας είπαν ότι τα κακοποιούσε σεξουαλικά ο πατέρας, χωριστά, όταν απουσίαζε η μητέρα τους στη δουλειά. Μας είπαν ακόμα ότι για την εγκυμοσύνη της μεγάλης δεν ήταν υπαίτιος κάποιος Πακιστανός, όπως είχε ειπωθεί τότε. Μας είπε ότι ο πατέρας την απείλησε και το είπε».

Η ίδια ανέφερε στο Cretalive.gr ότι εκείνη ανακάλυψε την εγκυμοσύνη της 24χρονης, ένα μήνα πριν γεννήσει. Η μικρή είπε στη νύφη της μέσω βιντεοκλήσης ότι η μεγάλη αδερφή δεν είχε περίοδο και ότι είχε μεγαλώσει η κοιλιά της. «Πήγα στο χωριό, την είδα και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν έγκυος. Η πεθερά μου έκανε ότι αιφνιδιάστηκε. Το ίδιο και ο πεθερός μου. Είχε πεταχτεί από το κρεβάτι και είχε χλωμιάσει».

Καταγγέλλει ακόμα ότι στο σπίτι των πεθερικών της υπήρχε βία και ότι ακόμα και η πεθερά της «έτρωγε ξύλο κάποιες φορές από τον 54χρονο. «Εγώ και ο σύζυγος μου δεν θέλουμε να πάνε τα παιδιά σε κάποιο ίδρυμα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Νοιαζόμαστε. Ο άνδρας μου ούτε τρελός είναι, ούτε ναρκομανής, όπως λένε, ούτε κάθαρμα. Έχει άσχημα παιδικά βιώματα σε αυτό το σπίτι. Όμως νοιάζεται για τις αδερφές του».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας μας τα δύο κορίτσια είναι μπροστά. Και μάλιστα πολλές φορές πετάγονταν για να συμπληρώσουν τα λεγόμενα της νύφης τους. «Δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί» φώναζαν. Όσο για τα μηνύματα της 15χρονης στη μητέρα τους, πράγματι εστάλησαν. «Το έκανε γιατί νοιάζεται για τη μαμά τους και δεν θέλει να τη δει φυλακή».

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 42χρονη μητέρα, η οποία αντιμετώπιζε κατηγορία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Στη μητέρα επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα και να μην έρχεται σε επικοινωνία με τις κόρες της.

