Κρήτη: Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση ενός πατέρα που βίαζε τις δύο κόρες του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με συγγενείς της οικογένειας, ο πατέρας και η μητέρα κακοποιούσαν συστηματικά τα παιδιά τους και κυρίως την 23χρονη κόρη τους που πάσχει από νοητική υστέρηση και η οποία είχε μείνει και έγκυος από τον βιαστή πατέρα της.

Σύμφωνα με συγγενή που μίλησε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, οι γονείς χτυπούσαν ανελέητα το κορίτσι, βρίζοντάς το, ενώ το χτυπούσαν και στο κεφάλι. Μάλιστα, η ίδια συγγενής αναφέρει ότι ένα βράδυ «μαμά και μπαμπάς χτυπούσαν το κορίτσι με ξύλο και το φωνάζανε».

Ανιψιός του κατηγορούμενου πατέρα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφερε ότι «είχε ακούσει ότι έβριζε και χτύπαγε» τα παιδιά του ο θείος του.

Κανείς από τους συγγενείς, ωστόσο, δεν κατήγγειλε κάποιο περιστατικό στις αρχές.

Διαβάστε επίσης