Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες

Newsbomb

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου περνά στη νέα εποχή, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων. Τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης απαιτούμενων δικαιολογητικών, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, ιδιαίτερα για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, τηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες:

– Μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, καθώς εξαλείφεται ο χρόνος διακίνησης έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

– Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος λήψης των αιτημάτων από τους αρμόδιους χειριστές καθώς και ο αριθμός των απορριφθέντων αιτήσεων λόγω εσφαλμένης καταχώρισης δεδομένων, καθώς προσυμπληρώνονται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικοτήτων της εφαρμογής με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

– Καταργείται μία σειρά δικαιολογητικών που απαιτούνταν να συνυποβληθούν με κάθε αίτημα έκδοσης διαβατηρίου (ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αποδεικτικού δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου, βεβαίωση αποτελέσματος ερευνών σχετικά με συνθήκες κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου).

– Μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων ταχυμεταφοράς.

– Ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς πλέον οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται σε ψηφιακή μορφή με αυξημένη ποιότητα αποτύπωσης.

Η εφαρμογή και τα επόμενα βήματα

Αρχικά, η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Φυσικά, προβλέπεται η επέκταση και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η νέα διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργεί παράλληλα και η παλιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Ο ρόλος της νέας ταυτότητας

Από την 3η Αυγούστου 2026 και εφεξής, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα passport.gov.gr.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάντσεστερ Σίτι: Γιατί ο Γκουαρδιόλα άναψε «πράσινο φως» για την απόκτηση του Σεμένιο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης μετά από τροχαίο με θύμα 77χρονη - Γυρνούσαν με τον εγγονό της από το σχολείο

22:35LIFESTYLE

Τι απαντά το Netflix στις φήμες για κρυφό επεισόδιο του Stranger Things

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε δύο 26χρονους για διακίνηση ναρκωτικών

22:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης: Πυρά κατά ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελλου, Αρβανίτη για τη διαγραφή του - «Σταλινικές μέθοδοι»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε ποια σημεία των οδικών δικτύων της Δυτικής Ελλάδας παραμένουν μπλόκα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Η καταιγίδα Γκορέτι σάρωσε την Ευρώπη - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα, ακυρώθηκαν πτήσεις - Δείτε φωτογραφίες, βίντεο

22:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθησαν δύο διακινητές ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά κάνναβης

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κρύο, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης της ΕΕ λέει ότι ο Τραμπ «καταστρέφει την παγκόσμια τάξη»

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκε στην Ασφάλεια 23χρονος για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ συνομίλησε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτεικών για τη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια της συμμαχίας

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συνελήφθη 33χρονος που φέρεται να διενεργούσε ως κατάσκοπος για την Ρωσία

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το Chat GPT Salute: Πώς μπαίνει κανείς στη «λίστα αναμονής»

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα δημοσιεύματα στην Αργεντινή: «Απορρίφθηκε η νέα πρόταση του Παναθηναϊκού»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο του λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το ΙΧ «καρφώνεται» με ταχύτητα στην κολόνα του τραμ - Πώς έγινε το τροχαίο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγεται» το Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή - Θα κατηγορηθούν για «μοχαρέμπε» 

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

17:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν από τις 12 Ιανουαρίου

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Επέστρεφε από το σχολείο και έπεσε πάνω της ο σταυρός του φαρμακείου», λέει ο πατέρας της 16χρονης

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παραδόθηκε στην Ασφάλεια 23χρονος για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

18:12ΚΟΣΜΟΣ

F1 Ferrari: το νέο μονοθέσιο θα ονομάζεται SF-26 - «Αρχίζει μια νέα εποχή»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Μικροσκοπικό ελάφι τα… βάζει με ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο και γίνεται viral

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Αυτή είναι η διαθήκη του 84χρονου που κρίθηκε πλαστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ