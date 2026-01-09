Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

Ορισμένοι επιστήμονες, ωστόσο, έχουν χρησιμοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και μαθηματικά μοντέλα για να εκτιμήσουν κατά πόσο ένα σενάριο αποκάλυψης είναι εφικτό.

Από το 1798, ο Βρετανός οικονομολόγος Τόμας Μάλθους προέβλεψε ότι ο κόσμος θα καταρρεύσει λόγω υπερπληθυσμού και έλλειψης τροφής.

«Η πείνα φαίνεται να είναι η τελευταία, η πιο τρομερή λύση της φύσης», έλεγε τότε.

«Η δύναμη του πληθυσμού υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα της γης να παράγει τα προς το ζην για τον άνθρωπο, κι έτσι ο πρόωρος θάνατος θα επισκεφθεί με κάποιο τρόπο την ανθρώπινη φυλή», συμπλήρωνε.

Οι σκέψεις του Μάλθους επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τρεις ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόις. Το 1960, οι Χάιντς φον Φόρστερ, Πατρίσια Μ. Μόρα και Λόρενς Β. Άμιοτ διαπίστωσαν, με βάση μαθηματικά και τάσεις, ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε στην κατάρρευση της δυτικής κοινωνίας.

Μελέτησαν την ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού τα τελευταία 2.000 χρόνια και παρατήρησαν ότι η αύξηση συνέχιζε να επιταχύνεται. Τότε ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν μόλις τρία δισεκατομμύρια, ενώ το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 8,1 δισεκατομμύρια – με ρυθμό χαμηλότερο από αυτόν που είχαν προβλέψει.

Όταν σχεδίασαν τη μαθηματική γραμμή που ταιριάζει καλύτερα σε αυτήν την τάση, το αποτέλεσμα ήταν μια εκθετική αύξηση που κορυφωνόταν σε μία ημερομηνία – την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον όρο «ημέρα της καταστροφής» για δραματικό αποτέλεσμα, αλλά πίστευαν ακράδαντα ότι η ανάπτυξη του πληθυσμού δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον και ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει.

Αν ψάχνετε για πιο «σύγχρονες» εκτιμήσεις, πρόσφατα επιστήμονες του Πανεπιστημίου Τόχο στην Ιαπωνία, σε συνεργασία με ερευνητές της NASA, προσπάθησαν να καθορίσουν πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη.

Σύμφωνα με τη μελέτη «Το μέλλον της οξυγονωμένης ατμόσφαιρας της Γης», η μοίρα της ζωής στον πλανήτη συνδέεται άμεσα με τη διάρκεια ζωής και την εξέλιξη του Ήλιου.

Αν και αυτό ίσως είναι καλό νέο για το μαύρισμά σας, τα αποτελέσματα από 400.000 υπολογιστικά σενάρια δείχνουν ότι ο πλανήτης μας θα γίνει ακατοίκητος το έτος 1.000.002.021.

Η επιφάνεια της Γης θα θερμανθεί τόσο πολύ που ούτε οι πιο ανθεκτικοί μικροοργανισμοί δεν θα επιβιώσουν. Οι ωκεανοί θα εξατμιστούν, η ατμόσφαιρα θα αραιώσει και οι θερμοκρασίες θα κάνουν τη ζωή αδύνατη.

Οι άνθρωποι, φυσικά, είναι απίθανο να φτάσουν τόσο μακριά – θα έχουμε ήδη εξαφανιστεί πολύ νωρίτερα.