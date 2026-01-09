Ηγέτης ΕΕ λέει ότι ο Τραμπ «καταστρέφει την παγκόσμια τάξη»

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα συμμετέχουν πλέον σε δεκάδες διεθνείς οργανισμούς που επικεντρώνονται στο κλίμα, στα δικαιώματα των γυναικών και σε άλλες πρωτοβουλίες. Είναι οργανισμοί που σχετίζονται με τον ΟΗΕ και ασχολούνται με θέματα που η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγοριοποιήσει ως «πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και τη woke ατζέντα».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, ο Οργανισμός UN Women και άλλοι φορείς. Πολλοί από τους οργανισμούς που εγκαταλείπονται συνδέονται με τον ΟΗΕ και, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, προωθούν πολιτικές που εντάσσονται σε «diversity» και «woke» πρωτοβουλίες.

Άλλοι οργανισμοί εκτός του ΟΗΕ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι η Εταιρική Σχέση για την Ατλαντική Συνεργασία, το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια και το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αποδεσμεύονται από τους διεθνείς κανόνες» και «απομακρύνονται σταδιακά» από ορισμένους συμμάχους τους.

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ήταν ακόμη πιο αιχμηρός, λέγοντας ότι η Αμερική καταστρέφει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

«Υπάρχει μια κατάρρευση αξιών από τον σημαντικότερό μας εταίρο, τις ΗΠΑ, που βοήθησαν να οικοδομηθεί αυτή η παγκόσμια τάξη», δήλωσε. «Πρόκειται για την αποτροπή ενός κόσμου που θα μετατραπεί σε άντρο ληστών, όπου οι πιο αδίστακτοι θα αρπάζουν ό,τι θέλουν και όπου ολόκληρες περιοχές ή χώρες θα αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων μεγάλων δυνάμεων».

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναφέρεται:

«Μετά από διαβουλεύσεις με το υπουργικό μου συμβούλιο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι αντίθετο προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών να παραμείνουν μέλος, να συμμετέχουν ή να παρέχουν οποιαδήποτε στήριξη σε αυτούς τους οργανισμούς». Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από την UNESCO, επικαλούμενος τη στήριξή της σε αυτό που χαρακτήρισε «woke ατζέντα». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε την UNESCO ότι ακολουθεί «μια παγκοσμιοποιημένη, ιδεολογική ατζέντα που έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτική "America First"».

Διαβάστε επίσης