Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ

Την 1η Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός κωμικός Γκράχαμ Λίνεχαν συνελήφθη από ένοπλους αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Χίθροου, αμέσως μετά την άφιξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αιτία ήταν τρεις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, οι οποίες θεωρήθηκαν ως υποκίνηση βίας κατά τρανς ατόμων, ενώ ο ίδιος τόνιζε ότι ήταν απλά αστεία. Ο Λίνεχαν οδηγήθηκε σε κρατητήριο, ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην αναρτά ξανά στην πλατφόρμα. Ο ίδιος βέβαια τονίζει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της αστυνομίας.

BREAKING: Graham Linehan, the comedian arrested over gender-critical tweets, is to sue the Metropolitan Police for wrongful arrest and breach of his free speech rights.





Το περιστατικό είχε σοβαρή ψυχολογική επίπτωση στον ίδιο, με αποτέλεσμα να ανεβάσει υψηλή πίεση και να νοσηλευτεί για αρκετές ώρες σε νοσοκομείο.

LEAKED AUDIO OF MOMENT GRAHAM LINEHAN WAS ARRESTED



"You published a post on X that was deemed to be intended to instil hatred and incite violence"



"What post?"



"I can't tell you that"



THEY WON'T EVEN TELL YOU WHY YOU'RE BEING ARRESTED

THEY'RE THE STASI

Οι αντιδράσεις στη βρετανία

Η σύλληψη πυροδότησε έντονες αντιπαραθέσεις στη Βρετανία. Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλει, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί απλώς εφάρμοσαν τον νόμο, αλλά παραδέχθηκε ότι το νομικό πλαίσιο παραμένει ασαφές, οδηγώντας συχνά την αστυνομία στο επίκεντρο «πολιτισμικών πολέμων».

Και εκεί που λες ότι η Βρετανία των Εργατικών έπιασε πάτο όσον αφορά τη woke λογοκρισία, κάθε μέρα έρχεται και ένα καινούργιο περιστατικό που αποδεικνύει ότι αυτός ο κατήφορος δεν έχει τέλος : πριν λίγες μέρες, όχι ένας, όχι δύο, αλλά πέντε (!) οπλισμένοι (!) αστυνομικοί…

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πάντως και ο υπουργός Υγείας Γουές Στρήτινγκ δήλωσεν ότι έχουν ξεκαθαρίσει πως αστυνομία πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε σοβαρά εγκλήματα. Αντίθετα, εκπρόσωποι των Πρασίνων υποστήριξαν ότι η επέμβαση ήταν «αναλογική».

Διεθνής διάσταση και πολιτική αντιπαράθεση

There's a pattern here.



The Met Chief refused to intervene and arrest pro Palestinian marchers who were shouting antisemitic chants and harassing members of the public on a regular basis. He blamed the law.



But he says he has no choice but to arrest someone over a…

Η υπόθεση Linehan ξεπέρασε τα όρια της Βρετανίας και εξελίχθηκε σε διεθνές ζήτημα.

ΗΠΑ: Ο Βρετανός πολιτικός Νάιτζελ Φάραζ, ηγέτης του Reform UK που προηγείται στις δημοσκοπήσεις στην Βρετανία, καταθέτοντας χθες σε επιτροπή του Κογκρέσου, συνέκρινε τη Βρετανία με τη Βόρεια Κορέα και προειδοποίησε ότι παρόμοιοι νόμοι θα μπορούσαν να απειλήσουν και την αμερικανική ελευθερία λόγου. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε Αμερικανό ή Αμερικανίδα που πηγαίνει στο Χίθροου και έχει πει πράγματα στο διαδίκτυο που δεν αρέσουν στη βρετανική κυβέρνηση και τη βρετανική αστυνομία», δήλωσε ο Φάρατζ κατά την εμφάνισή του στην επιτροπή δικαστικών θεμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών.

WELCOME TO THE UK: WHERE FREE SPEECH GOES TO DIE



Comedy writer Graham Linehan thought he was flying into the UK. Turns out he landed in a police state with better branding.



Within minutes of arriving at Heathrow, 5 armed officers swept him up - not for smuggling drugs, not…

Δίκτυα όπως το CNN, το BBC αλλά και άλλα κάλυψαν εκτενώς το περιστατικό, αναδεικνύοντας ανησυχίες για πιθανή «εξαγωγή» τέτοιων πρακτικών σε άλλες χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, όπου οι περιορισμοί στο διαδίκτυο γίνονται όλο και πιο αυστηροί.

Η συγγραφέας J.K. Rowling μίλησε για «ολοκληρωτισμό», ενώ ο Elon Musk χαρακτήρισε τη Βρετανία «αστυνομοκρατία», δίνοντας μεγαλύτερη διεθνή βαρύτητα στη συζήτηση.

Επιμένει ο κωμικός

Ο ίδιος πάντως ο κωμικός δεν δείχνει να πτοείται. Και παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο φορώντας ένα ... πλακάτ, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο «Δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο, όπως ένα τρανς παιδί».

This is how Graham Linehan turned up to court today after being arrested for gender critical tweets



What an absolute trooper

