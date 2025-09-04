Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ

Από το Χίθροου μέχρι το Κογκρέσο των ΗΠΑ, η υπόθεση του Βρετανού κωμικού έφερε στο προσκήνιο τα όρια της έκφρασης στον ψηφιακό κόσμο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ

Ο δημιουργός του «Father Ted» συνελήφθη για αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας αντιδράσεις από συγγραφείς, πολιτικούς και ακτιβιστές

x
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την 1η Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός κωμικός Γκράχαμ Λίνεχαν συνελήφθη από ένοπλους αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Χίθροου, αμέσως μετά την άφιξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αιτία ήταν τρεις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, οι οποίες θεωρήθηκαν ως υποκίνηση βίας κατά τρανς ατόμων, ενώ ο ίδιος τόνιζε ότι ήταν απλά αστεία. Ο Λίνεχαν οδηγήθηκε σε κρατητήριο, ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην αναρτά ξανά στην πλατφόρμα. Ο ίδιος βέβαια τονίζει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της αστυνομίας.

Το περιστατικό είχε σοβαρή ψυχολογική επίπτωση στον ίδιο, με αποτέλεσμα να ανεβάσει υψηλή πίεση και να νοσηλευτεί για αρκετές ώρες σε νοσοκομείο.

Οι αντιδράσεις στη βρετανία

Η σύλληψη πυροδότησε έντονες αντιπαραθέσεις στη Βρετανία. Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλει, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί απλώς εφάρμοσαν τον νόμο, αλλά παραδέχθηκε ότι το νομικό πλαίσιο παραμένει ασαφές, οδηγώντας συχνά την αστυνομία στο επίκεντρο «πολιτισμικών πολέμων».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πάντως και ο υπουργός Υγείας Γουές Στρήτινγκ δήλωσεν ότι έχουν ξεκαθαρίσει πως αστυνομία πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε σοβαρά εγκλήματα. Αντίθετα, εκπρόσωποι των Πρασίνων υποστήριξαν ότι η επέμβαση ήταν «αναλογική».

Διεθνής διάσταση και πολιτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση Linehan ξεπέρασε τα όρια της Βρετανίας και εξελίχθηκε σε διεθνές ζήτημα.

ΗΠΑ: Ο Βρετανός πολιτικός Νάιτζελ Φάραζ, ηγέτης του Reform UK που προηγείται στις δημοσκοπήσεις στην Βρετανία, καταθέτοντας χθες σε επιτροπή του Κογκρέσου, συνέκρινε τη Βρετανία με τη Βόρεια Κορέα και προειδοποίησε ότι παρόμοιοι νόμοι θα μπορούσαν να απειλήσουν και την αμερικανική ελευθερία λόγου. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε Αμερικανό ή Αμερικανίδα που πηγαίνει στο Χίθροου και έχει πει πράγματα στο διαδίκτυο που δεν αρέσουν στη βρετανική κυβέρνηση και τη βρετανική αστυνομία», δήλωσε ο Φάρατζ κατά την εμφάνισή του στην επιτροπή δικαστικών θεμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών.

Δίκτυα όπως το CNN, το BBC αλλά και άλλα κάλυψαν εκτενώς το περιστατικό, αναδεικνύοντας ανησυχίες για πιθανή «εξαγωγή» τέτοιων πρακτικών σε άλλες χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, όπου οι περιορισμοί στο διαδίκτυο γίνονται όλο και πιο αυστηροί.

Η συγγραφέας J.K. Rowling μίλησε για «ολοκληρωτισμό», ενώ ο Elon Musk χαρακτήρισε τη Βρετανία «αστυνομοκρατία», δίνοντας μεγαλύτερη διεθνή βαρύτητα στη συζήτηση.

Επιμένει ο κωμικός

Ο ίδιος πάντως ο κωμικός δεν δείχνει να πτοείται. Και παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο φορώντας ένα ... πλακάτ, πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο «Δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο, όπως ένα τρανς παιδί».

