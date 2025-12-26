Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο δείχνει σπίτια καλυμμένα από λάσπη

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έντονες καταιγίδες που σάρωσαν την Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες.

Ένας από τους νεκρούς ήταν υπάλληλος του σερίφη στο Σακραμέντο. Το γραφείο του Σερίφη του Σακραμέντο ανακοίνωσε ότι ο αναπληρωτής James Caravallo σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ πήγαινε στη δουλειά του την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην Καλιφόρνια δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει σπίτια και οχήματα καλυμμένα από λάσπη και συντρίμμια μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την κομητεία του Σαν Μπερναρντίνο.

Emergency crews in California released video revealing homes and vehicles engulfed by mud and debris after flash flooding and mudslides swept through San Bernardino County.



pic.twitter.com/JzJ36zy713

— Breaking911 (@Breaking911) December 26, 2025



Ομάδες διάσωσης με αεροπλάνα και σκάφη βοήθησαν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί από το νερό, απομακρύνοντας μερικούς από τις στέγες τους. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με κατοίκους παγιδευμένους σε λάσπη και νερό έως και 1,5 μέτρο.

Αναμένεται νέα καταιγίδα την Παρασκευή με 1 έως 3 ίντσες βροχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω πλημμυρών. Τουλάχιστον 32 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό επιφυλακή πλημμύρας, περιλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο.

Στο μεταξύ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, χιόνι αναμένεται από την Παρασκευή το βράδυ έως το Σάββατο, με 66 εκατομμύρια ανθρώπους υπό προειδοποίηση για χειμερινές καιρικές συνθήκες. Η Νέα Υόρκη μπορεί να δεχτεί 4 έως 8 ίντσες χιονιού, με ρυθμούς έως 2 ίντσες ανά ώρα, ενώ κίνδυνοι για την οδήγηση αναμένονται κατά τις ώρες αιχμής το βράδυ της Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης