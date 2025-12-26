Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο δείχνει σπίτια καλυμμένα από λάσπη

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Σαν Μπερναντίνο δημοσιεύουν πλάνα με σπίτια και αυτοκίνητα θαμμένα κάτω από μπάζα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Newsbomb

Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο δείχνει σπίτια καλυμμένα από λάσπη
A car sits buried in mud after flooding Wednesday, Dec. 24, 2025, in Wrightwood, Calif. (AP Photo/Wally Skalij)
FR159296 AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έντονες καταιγίδες που σάρωσαν την Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες.

Ένας από τους νεκρούς ήταν υπάλληλος του σερίφη στο Σακραμέντο. Το γραφείο του Σερίφη του Σακραμέντο ανακοίνωσε ότι ο αναπληρωτής James Caravallo σκοτώθηκε σε τροχαίο ενώ πήγαινε στη δουλειά του την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην Καλιφόρνια δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει σπίτια και οχήματα καλυμμένα από λάσπη και συντρίμμια μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την κομητεία του Σαν Μπερναρντίνο.

Ομάδες διάσωσης με αεροπλάνα και σκάφη βοήθησαν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί από το νερό, απομακρύνοντας μερικούς από τις στέγες τους. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με κατοίκους παγιδευμένους σε λάσπη και νερό έως και 1,5 μέτρο.

Αναμένεται νέα καταιγίδα την Παρασκευή με 1 έως 3 ίντσες βροχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω πλημμυρών. Τουλάχιστον 32 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό επιφυλακή πλημμύρας, περιλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο.

Στο μεταξύ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, χιόνι αναμένεται από την Παρασκευή το βράδυ έως το Σάββατο, με 66 εκατομμύρια ανθρώπους υπό προειδοποίηση για χειμερινές καιρικές συνθήκες. Η Νέα Υόρκη μπορεί να δεχτεί 4 έως 8 ίντσες χιονιού, με ρυθμούς έως 2 ίντσες ανά ώρα, ενώ κίνδυνοι για την οδήγηση αναμένονται κατά τις ώρες αιχμής το βράδυ της Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών:Τι θα ισχύει με τις αυριανές παραστάσεις

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες στο Ηράκλειο: Μάγεψε το χριστουγεννιάτικο drone show στα ενετικά τείχη - Βίντεο, φωτογραφίες

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκτός της ειρηνευτικής δύναμης για τη Γάζα «προς το παρόν» - «Έχουμε ειδική σχέση με το Ισραήλ»

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Ανάληψη ευθύνης από τη σουνιτική οργάνωση Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα - Είχαν επιτεθεί και σε εκκλησία της Δαμασκού

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Λεωφορείο από την Κοζάνη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να θέσει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σε δημοψήφισμα

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στους «16»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Λυγγερίδης: «Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» - Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο δείχνει σπίτια καλυμμένα από λάσπη

19:23LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου, όχι με την εξουσία»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας: Πολύχρωμα φαναράκια γέμισαν φως τον νυχτερινό ουρανό της πλατείας Κοτζιά

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πινακίδα που «άναψε φωτιές» στην Times Square: «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος»

18:50TRAVEL

«Καμπανάκι» κινδύνου για την viral τάση στο Tik Tok που προσφέρει άνετο ύπνο στο αεροπλάνο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται - Ταιριάζει στο μοντέλο που είχε ο 45χρονος

17:34LIFESTYLE

Μακόλεϊ Κάλκιν: Η χαμένη παιδικότητα του «Home Alone», η αποξένωση από τον πατέρα του και η ζωή σήμερα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε η κόμισσα Μαρία Σόλε της δυναστείας Ανιέλι, αδελφή του Τζάνι

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων στη βόρεια Ελλάδα - Ενδεχόμενο αποκλεισμών στα σύνορα

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη με τροχαίο για κλέφτες χαλκού: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, συνελήφθησαν στην Κορινθία - Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη απολογείται ο ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας: Πολύχρωμα φαναράκια γέμισαν φως τον νυχτερινό ουρανό της πλατείας Κοτζιά

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να θέσει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σε δημοψήφισμα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ