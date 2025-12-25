Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και άλλες πέντε κομητείες λόγω κακοκαιρίας

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε μέσω «X» ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του

Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και άλλες πέντε κομητείες λόγω κακοκαιρίας

Μέρος του δρόμου California State Route 138 καταστρέφεται από πλημμύρες την Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025, έξω από το Wrightwood της Καλιφόρνια.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν οι Αρχές στο Λος Άντζελες και στις κοινότητες στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που ήγειραν ανησυχίες για εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες παραμονή κι ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ένας τεράστιος «διάδρομος βροχών», στον οποίο μετεωρολόγοι αναφέρονται με τον όρο «ατμοσφαιρικό ποτάμι», μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς που αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», τόνισε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας πως «ζωές, καθώς και ιδιωτική και δημόσια περιουσία, βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου προβλέπονταν κατακρημνίσεις που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται σε μήνες, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ως το πρωί σήμερα (τοπική ώρα).

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε μέσω «X» ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

Στους δρόμους του Λος Άντζελες, κάποιοι έκαναν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψηφώντας την κακοκαιρία, ενώ άλλοι αποφάσισαν να μην θέσουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

Ήδη από το πρωί της Τετάρτης, πεσμένα δέντρα είχαν κλείσει δρόμους και χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη (23/12) πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Καλιφόρνια - Πλημμύρες

Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται θαμμένο στη λάσπη μετά τις πλημμύρες της Τετάρτης, 24 Δεκεμβρίου 2025, στο Wrightwood της Καλιφόρνια.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Οι βροχές εντάθηκαν το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, προτού αρθεί.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η τοπική εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι Αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οδικοί άξονες αντιμετώπισαν την Τετάρτη μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναμενόταν εξάλλου χιονόπτωση ως την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα- ήδη έπεσαν τριάντα εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

