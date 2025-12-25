Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες και άλλες πέντε κομητείες λόγω κακοκαιρίας

Μέρος του δρόμου California State Route 138 καταστρέφεται από πλημμύρες την Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025, έξω από το Wrightwood της Καλιφόρνια.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν οι Αρχές στο Λος Άντζελες και στις κοινότητες στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που ήγειραν ανησυχίες για εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες παραμονή κι ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ένας τεράστιος «διάδρομος βροχών», στον οποίο μετεωρολόγοι αναφέρονται με τον όρο «ατμοσφαιρικό ποτάμι», μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς που αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

California governor declares state of emergency in Los Angeles and nearby areas as 'atmospheric river' brings heavy downpours and landslide risks around Christmas holidayhttps://t.co/JYe1X7Cfay pic.twitter.com/vOPQsOjufB — AFP News Agency (@AFP) December 25, 2025

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», τόνισε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας πως «ζωές, καθώς και ιδιωτική και δημόσια περιουσία, βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

24.12.2025#USA

A storm caused flooding in Wrightwood,San Bernardino.The governor declared a state of emergency in Los Angeles and other Southern California counties.More than 11 inches of rain fell in some mountainous areas of Los Angeles County.@SBCOUNTYFIRE @wrightwoodspetshop pic.twitter.com/ZgBn4e69B2 — Climate Review (@ClimateRe50366) December 25, 2025

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου προβλέπονταν κατακρημνίσεις που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται σε μήνες, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ως το πρωί σήμερα (τοπική ώρα).

Major freeways getting shut down throughout California are not from atmospheric rivers, climate change, or rain bombs.



This is crumbling infrastructure, lack of preparation, and just another all around fail by Gavin Newsom. pic.twitter.com/Un66ckXUPT — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) December 24, 2025

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε μέσω «X» ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

With atmospheric rivers, intense rainfall, and strong winds ahead, I’m declaring a state of emergency in Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, and Shasta counties to activate emergency authorities and preposition resources to keep our communities safe. pic.twitter.com/C3eLImPkwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 24, 2025

Στους δρόμους του Λος Άντζελες, κάποιοι έκαναν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψηφώντας την κακοκαιρία, ενώ άλλοι αποφάσισαν να μην θέσουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

?BREAKING NEWS: Widespread Flash Flood Warnings were issued across the Los Angeles metro and other parts of Southern California. The potent Christmas Eve storm has already triggered evacuations, as mudslides washed out roads in San Bernardino. Latest: https://t.co/LPzjqFG2qk pic.twitter.com/ARnetXTVN6 — FOX Weather (@foxweather) December 24, 2025

Ήδη από το πρωί της Τετάρτης, πεσμένα δέντρα είχαν κλείσει δρόμους και χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη (23/12) πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται θαμμένο στη λάσπη μετά τις πλημμύρες της Τετάρτης, 24 Δεκεμβρίου 2025, στο Wrightwood της Καλιφόρνια. AP

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

WRIGHTWOOD INCIDENT UPDATE:



San Bernardino County Fire remains in command of the Wrightwood Incident as ongoing rain continues to worsen mud and debris flows and flooding. The primary focus remains life safety. Crews are conducting door-to-door checks in impacted areas and… pic.twitter.com/mt44YKLZFi — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) December 24, 2025

Οι βροχές εντάθηκαν το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, προτού αρθεί.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η τοπική εφημερίδα Los Angeles Times.

Major flooding in San Bernardino County, California and causing major last minute holiday travel nightmares #cawx #CaliforniaWeather #sanbernandino pic.twitter.com/5Zb6tZ7Zpp — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 24, 2025

Στα προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι Αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οδικοί άξονες αντιμετώπισαν την Τετάρτη μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναμενόταν εξάλλου χιονόπτωση ως την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα- ήδη έπεσαν τριάντα εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.