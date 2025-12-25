Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια – Κατολισθήσεις και εκκενώσεις στο Λος Άντζελες

Καταρρακτώδεις βροχές και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Καλιφόρνια.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια – Κατολισθήσεις και εκκενώσεις στο Λος Άντζελες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει από την Τετάρτη την Καλιφόρνια, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους να προκαλούν κατολισθήσεις και ροές φερτών υλικών, οδηγώντας σε επιχειρήσεις διάσωσης και εκδόσεις εντολών εκκένωσης σε αρκετές περιοχές.

Ατμοσφαιρικό ποτάμι

Οι μετεωρολόγοι έχουν συσχετίσει την τρέχουσα καταιγίδα με ένα ισχυρό ατμοσφαιρικό ποτάμι - ένα «ποτάμι υδρατμών» στην ατμόσφαιρα που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τον Ειρηνικό.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι η νότια Καλιφόρνια ενδέχεται να βιώσει τα πιο έντονα Χριστούγεννα των τελευταίων ετών από πλευράς βροχοπτώσεων, εφιστώντας την προσοχή στον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Περιοχές που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου τέθηκαν σε καθεστώς προειδοποίησης εκκένωσης, ενώ αξιωματούχοι της Κομητεία του Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν αποστείλει περίπου 380 εντολές εκκένωσης σε κατοικίες που κρίθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτες.

Πυροσβέστες της Κομητεία Σαν Μπερναρντίνο ανέφεραν ότι προχώρησαν στη διάσωση ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, όταν λάσπη και συντρίμμια κατέκλυσαν δρόμο που οδηγεί στο ορεινό θέρετρο Ράιτγουντ, στα Όρη Σαν Γκάμπριελ, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λος Άντζελες. Ο ακριβής αριθμός των διασωθέντων δεν έχει γίνει γνωστός.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης ελέγχους πόρτα-πόρτα για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ στην περιοχή επιβλήθηκε εντολή παραμονής σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, η περιοχή Λάιτλ Κρικ, επίσης στα Όρη Σαν Γκάμπριελ, τέθηκε το απόγευμα σε καθεστώς εκκένωσης, καθώς οι βροχοπτώσεις συνέχιζαν να πλήττουν την περιοχή.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές έδειχναν λάσπη και συντρίμμια να κατεβαίνουν ορμητικά σε δρόμους του Ράιτγουντ, ενώ σε άλλο οπτικό υλικό καταγράφονταν ορμητικά νερά να διασχίζουν τις βεράντες κατοικιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:08ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια – Το «ατμοσφαιρικό ποτάμι» προκαλεί κατολισθήσεις και εκκενώσεις στο Λος Άντζελες

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται το πέρασμα της κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

02:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Σενεγάλη: Ανατροπή σκάφους με μετανάστες – Τουλάχιστον 12 νεκροί

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και παρακολούθησε δοκιμή πυραύλου SAM μεγάλου βεληνεκούς

01:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με ρεκόρ ξεκινάει το Santa Claus rally

00:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχερ κοντά στην Αμοργό

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατάρριψη ουκρανικών drones με προορισμό τη Μόσχα - Προβλήματα στα αεροδρόμια

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Κηφισιά ψηφίζουν μελομακάρονο δαγκωτό!

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Υπάρχουν «στρατιωτικές επιλογές» αλλά «εστιάζουμε στον αποκλεισμό» λέει ο Λευκός Οίκος

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηρωίνη εντοπίστηκε στα μαγειρεία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη 1»

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικους που πήγαν για κάλαντα με άλλους «σκοπούς» - Αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα από κατοικίες

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απαγόρευση στο βράσιμο ζωντανών αστακών σχεδιάζει η κυβέρνηση

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέος «ποταμός» στον Άλιμο παράσυρε αυτοκίνητο στο πέρασμά του - Βίντεο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή Ζελένσκι: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΕΞ: Μάνα και ψυχολόγος τα χάλασαν στα ποσοστά

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους μετά τις «ουρές χιλιομέτρων» – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 7χρονο αγόρι νεκρό σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 6.300.000 ευρώ

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τετάρτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ