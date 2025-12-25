Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια – Κατολισθήσεις και εκκενώσεις στο Λος Άντζελες

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει από την Τετάρτη την Καλιφόρνια, με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους να προκαλούν κατολισθήσεις και ροές φερτών υλικών, οδηγώντας σε επιχειρήσεις διάσωσης και εκδόσεις εντολών εκκένωσης σε αρκετές περιοχές.

Ατμοσφαιρικό ποτάμι

Οι μετεωρολόγοι έχουν συσχετίσει την τρέχουσα καταιγίδα με ένα ισχυρό ατμοσφαιρικό ποτάμι - ένα «ποτάμι υδρατμών» στην ατμόσφαιρα που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τον Ειρηνικό.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι η νότια Καλιφόρνια ενδέχεται να βιώσει τα πιο έντονα Χριστούγεννα των τελευταίων ετών από πλευράς βροχοπτώσεων, εφιστώντας την προσοχή στον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Περιοχές που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου τέθηκαν σε καθεστώς προειδοποίησης εκκένωσης, ενώ αξιωματούχοι της Κομητεία του Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν αποστείλει περίπου 380 εντολές εκκένωσης σε κατοικίες που κρίθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτες.

Πυροσβέστες της Κομητεία Σαν Μπερναρντίνο ανέφεραν ότι προχώρησαν στη διάσωση ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, όταν λάσπη και συντρίμμια κατέκλυσαν δρόμο που οδηγεί στο ορεινό θέρετρο Ράιτγουντ, στα Όρη Σαν Γκάμπριελ, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λος Άντζελες. Ο ακριβής αριθμός των διασωθέντων δεν έχει γίνει γνωστός.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης ελέγχους πόρτα-πόρτα για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ στην περιοχή επιβλήθηκε εντολή παραμονής σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, η περιοχή Λάιτλ Κρικ, επίσης στα Όρη Σαν Γκάμπριελ, τέθηκε το απόγευμα σε καθεστώς εκκένωσης, καθώς οι βροχοπτώσεις συνέχιζαν να πλήττουν την περιοχή.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές έδειχναν λάσπη και συντρίμμια να κατεβαίνουν ορμητικά σε δρόμους του Ράιτγουντ, ενώ σε άλλο οπτικό υλικό καταγράφονταν ορμητικά νερά να διασχίζουν τις βεράντες κατοικιών.