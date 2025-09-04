Σοκαριστική παραδοχή Βρετανίδας υπουργού - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η παραδοχή της Τζες Φίλιπς, υπουργού αρμόδιας για την προστασία των κοριτσιών, ότι είχε λάβει γνώση καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί συμμετείχαν σε βιασμούς ανήλικων κοριτσιών στο πλαίσιο κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο, η Φίλιπς ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν συνάντησα κορίτσια που μου μίλησαν για το πώς η αστυνομία συμμετείχε όχι μόνο στην κάλυψη, αλλά και στη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων».

Οι αντιδράσεις για την παραδοχή

Η τοποθέτησή της έχει προκαλέσει οργή, καθώς η ίδια στο παρελθόν είχε ταχθεί κατά της διενέργειας εθνικής έρευνας για τα κυκλώματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Πολλοί ζητούν τώρα εξηγήσεις για το πότε ακριβώς είχε ενημερωθεί και γιατί δεν είχε κινηθεί θεσμικά ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη βρετανική πολιτική σκηνή, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης αλλά και για τον ρόλο της αστυνομίας σε υποθέσεις που συγκλόνισαν τη βρετανική κοινωνία.

Διαρκής πληγή

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Βρετανία έχει συγκλονιστεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από οργανωμένα κυκλώματα, γνωστά ως grooming gangs. Οι αποκαλύψεις αφορούν κυρίως πόλεις όπως το Ρόδεραμ, το Ρότσντεϊλ, το Όξφορντ και το Τέλφορντ, όπου χιλιάδες παιδιά –κυρίως κορίτσια– κακοποιήθηκαν συστηματικά από ομάδες ανδρών για χρόνια.

Έρευνες και κοινοβουλευτικές εκθέσεις έχουν δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές αρχές και η αστυνομία είχαν λάβει καταγγελίες, όμως δεν παρενέβησαν εγκαίρως. Η αδράνεια αυτή αποδόθηκε είτε σε φόβους ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν «ρατσιστικές αντιδράσεις».

Η εθνικότητα των δραστών

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα αφορά την εθνικότητα και την πολιτισμική προέλευση πολλών δραστών. Σε αρκετές από τις μεγάλες υποθέσεις, οι καταδικασμένοι ανήκαν σε κοινότητες πακιστανικής καταγωγής, με τα περισσότερα θύματα να είναι λευκά, της βρετανικής εργατικής τάξης.

Ο συνδυασμός της αποσιώπησης των εγκλημάτων και της καταγωγής μεγάλου αριθμού των δραστών οδήγησε σε κατηγορίες κατά των αρχών για «πολιτική ορθότητα» σε βάρος της προστασίας των παιδιών.

