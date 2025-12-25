ΝΒΑ: Χριστουγεννιάτικη ανατροπή και νίκη των Νικς επί των Καβαλίερς

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε να χάνει 17 πόντους, επέστρεψε στο ματς και πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στο Κλίβελαντ με 126-124.

Όμορφα Χριστούγεννα για τους Νικς στο ΝΒΑ, καθώς επικράτησαν των Καβαλίερς με 126-124. Το εορταστικό ματς που έγινε στο «Madison Square Garden», ήταν συναρπαστικό και το πήρε η ομάδα της Νέας Υόρκης με εντυπωσιακή επιστροφή.

Οι Καβς ήταν μπροστά μέχρι και 17 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου (86-103). Η Νέα Υόρκη «απάντησε» με ένα εντυπωσιακό 40-21 για να επικρατήσουν στο ματς.

Κορυφαίος ο Μπράνσον με 34 πόντους. Ο Τάιλερ Κόλεκ ήταν κομβικός στο τελευταίο δωδεκάλεπτο για τους Νικς και τέλειωσε το ματς με 16 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 25 πόντους σημείωσε για τους νικητές ο Τζόρνταν Κλάρκσον.

Από την ομάδα του Κλίβελαντ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Γκάρλαντ σημείωσε double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ. Στους 16 σταμάτησε ο Τζέιλον Τάισον.

Το ρεκόρ των Νικς είναι πλέον 21-9, ενώ οι Καβαλίερς υποχώρησαν στο 17-15.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-23, 58-60, 96-84, 124-126

