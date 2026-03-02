Νέα έκδοση για το MG Cyberster;

Του Γιάννη Σκουφή

Η MG αναζητά τρόπους να διατηρήσει και γιατί όχι να τονώσει το ενδιαφέρον για το Cyberster, το ηλεκτρικό της ρόουντστερ, καθώς τα επόμενα χρόνια αναμένονται νέα ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως η Alpine A110 EV ή τα σπορ Audi.

Σε συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος σχεδιασμού της MG, Jozef Kaban, μίλησε για την ιδέα μιας πιο καθαρόαιμης εκδοχής του Cyberster, με στόχο τη μέγιστη δυνατή μείωση βάρους.

Όπως ανέφερε, ένα πιο λιτό αυτοκίνητο, με λιγότερο εξοπλισμό και έμφαση στη μείωση κιλών, θα μπορούσε να προσφέρει διαφορετική οδηγική εμπειρία, όχι μόνο σε επίπεδο επιτάχυνσης αλλά και αίσθησης.

Η ανάγκη αυτή δεν είναι τυχαία. Το Cyberster, αν και εντυπωσιακό σχεδιαστικά, πλησιάζει τους 2 τόνους, τη στιγμή που η νέα γενιά του A110 EV αναμένεται να ζυγίζει περίπου 1.450 κιλά. Μια πιθανή έκδοση «Superleggera» θα έδινε πιο σπορ χαρακτήρα στο ηλεκτρικό roadster, που σήμερα προσανατολίζεται περισσότερο σε ρόλο γρήγορου cruiser.

Παράλληλα, η MG εξετάζει και πιο εμπορικές λύσεις, αφού στο πλάνο βρίσκονται ειδικές εκδόσεις με μοναδικούς χρωματισμούς, διαφορετικές αποχρώσεις οροφής, ζάντες και εσωτερικές επενδύσεις, ώστε να παραταθεί ο κύκλος ζωής του μοντέλου.

Το ερώτημα είναι αν η MG θα προχωρήσει τελικά σε μια πιο ακραία, ελαφριά έκδοση ή αν θα περιοριστεί σε αισθητικές παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το Cyberster παραμένει το «halo» μοντέλο της φίρμας στην ηλεκτρική εποχή και οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν πόσο μακριά θέλει να το εξελίξει.