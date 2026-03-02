Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

Μήνυμα στον κυπριακό λαό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Όπως ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο drone τύπου Shahed προσέκρουσε εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της RAF Ακρωτηρίου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, λειτουργώντας «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Ολόκληρο το διάγγελμα Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Ξύπνησαν από την εκκωφαντική έκρηξη κι έφυγαν χωρίς ρούχα

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, άπαντες πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, την ώρα που σειρήνες ηχούσαν ασταμάτητα και πολεμικά αεροσκάφη άρχισαν να απογειώνονται διαδοχικά από την Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου.

«Ακούσαμε μια πολύ δυνατή έκρηξη και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισαν να απογειώνονται αεροπλάνα, ενώ οι σειρήνες ηχούσαν ασταμάτητα. Επικράτησε έντονη ανησυχία και φόβος. Όσοι ξύπνησαν βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και για αρκετή ώρα ακούγαμε συνεχώς σειρήνες» είπε κάτοικος της περιοχή στον «Φιλελεύθερο».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι βρετανικές βάσεις έκλεισαν τις εισόδους τους και ενημέρωσαν τους Βρετανούς που διαμένουν στην περιοχή να παραμείνουν στις οικίες τους. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν προσωρινά τα σπίτια τους.

«Ήρθαμε σε συγγενείς μας χωρίς να πάρουμε μαζί μας ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Τα μωρά μας δεν θα πάνε σχολείο αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλειστά τα σχολεία της περιοχής

Σε προληπτική εκκένωση σχολείων, προχωρούν σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκενώνονται προληπτικά για λόγους ασφαλείας το Δημοτικό και νηπιαγωγείο Σχολείο Επισκοπής και το Γυμνάσιο Επισκοπής. Το ίδιο μήνυμα, φαίνεται ότι έλαβαν και τα σχολεία σε Ακρωτήρι και Τραχώνι.

Αναχαιτίστηκε και δεύτερο αντικείμενο

Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι της Κύπρου, ύστερα από την πρώτη επίθεση με ιρανικό drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για το συμβάν.

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 12:03 ένα ιρανικό drone έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς η βάση εκκενώθηκε από το μη στρατιωτικό προσωπικό για λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης