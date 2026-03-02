Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι
ΚΥΠΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μήνυμα στον κυπριακό λαό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Όπως ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο drone τύπου Shahed προσέκρουσε εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της RAF Ακρωτηρίου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, λειτουργώντας «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Ολόκληρο το διάγγελμα Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Ξύπνησαν από την εκκωφαντική έκρηξη κι έφυγαν χωρίς ρούχα

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, άπαντες πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, την ώρα που σειρήνες ηχούσαν ασταμάτητα και πολεμικά αεροσκάφη άρχισαν να απογειώνονται διαδοχικά από την Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου.

«Ακούσαμε μια πολύ δυνατή έκρηξη και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισαν να απογειώνονται αεροπλάνα, ενώ οι σειρήνες ηχούσαν ασταμάτητα. Επικράτησε έντονη ανησυχία και φόβος. Όσοι ξύπνησαν βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και για αρκετή ώρα ακούγαμε συνεχώς σειρήνες» είπε κάτοικος της περιοχή στον «Φιλελεύθερο».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι βρετανικές βάσεις έκλεισαν τις εισόδους τους και ενημέρωσαν τους Βρετανούς που διαμένουν στην περιοχή να παραμείνουν στις οικίες τους. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν προσωρινά τα σπίτια τους.

«Ήρθαμε σε συγγενείς μας χωρίς να πάρουμε μαζί μας ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Τα μωρά μας δεν θα πάνε σχολείο αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλειστά τα σχολεία της περιοχής

Σε προληπτική εκκένωση σχολείων, προχωρούν σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκενώνονται προληπτικά για λόγους ασφαλείας το Δημοτικό και νηπιαγωγείο Σχολείο Επισκοπής και το Γυμνάσιο Επισκοπής. Το ίδιο μήνυμα, φαίνεται ότι έλαβαν και τα σχολεία σε Ακρωτήρι και Τραχώνι.

Αναχαιτίστηκε και δεύτερο αντικείμενο

Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι της Κύπρου, ύστερα από την πρώτη επίθεση με ιρανικό drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για το συμβάν.

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 12:03 ένα ιρανικό drone έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς η βάση εκκενώθηκε από το μη στρατιωτικό προσωπικό για λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα – Είμαστε σε επαγρύπνηση για

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ένας νεκρός, δυο τραυματίες σε ελλιμενισμένο πλοίο που πήρε φωτιά από αναχαίτιση πυραύλου

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το MG Cyberster;

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκτακτο Δ.Σ. στην Euroleague, στην Αθήνα η Χάποελ, στον «αέρα» οι αγώνες Ισραηλινών και Ντουμπάι BC

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε πλοίο στο Μπαχρέιν

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ, τα «πολλαπλά σοκ» και τα σενάρια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Ηχούν οι σειρήνες - Νέα πυραυλική επίθεση σε εξέλιξη και σε Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Tο Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως το Ιράν θα επιτεθεί πρώτο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ θέτουν θέμα ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές» λέει η Κύπρος – «Παραμείνετε σε ασφαλές σημείο» λένε οι Βρετανοί

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ