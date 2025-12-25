Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

Ένα τεράστιο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στο Σιντζιάνγκ λειτουργεί χωρίς ούτε έναν άνθρωπο-εργάτη.

Πέντε χιλιάδες αργαλειοί λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο με Τεχνητή Νοημοσύνη και τη βοήθεια ρομπότ.

Αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά το νέο πρότυπο της Κίνας: ο αυτοματισμός επιταχύνει την παραγωγή, μειώνει το κόστος και καθιστά την κινεζική βιομηχανία σχεδόν ανεξάρτητη από την ανθρώπινη εργασία.

Ενώ χαιρετίστηκε ως άλμα στην έξυπνη παραγωγή, το εργοστάσιο έχει επίσης πυροδοτήσει συζήτηση για την απώλεια θέσεων εργασίας και το μέλλον της εργασίας στις παραδοσιακές βιομηχανίες.

Εάν το Πεκίνο εξασφαλίσει το πλεονέκτημά του, η επιρροή του στο παγκόσμιο εμπόριο θα αυξηθεί και η δυτική βιομηχανία θα δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση.