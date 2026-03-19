Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αγγελική Ηλιάδη και την Πόπη Μαλλιωτάκη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της, για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για δύσκολες εμπειρίες που, όπως υποστήριξε, βίωσε στο πλευρό του επιχειρηματία, κάνοντας λόγο για ψυχολογική αλλά και σωματική κακοποίηση. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη, η οποία τοποθετήθηκε δημόσια, δίνοντας τη δική της εκδοχή.

Η απάντηση της Μαλλιωτάκη

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν είχε ποτέ ανάλογη εμπειρία μέσα στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε ποτέ απειλή ή βίαιη συμπεριφορά εις βάρος της.

Όπως ανέφερε, παρά τις εντάσεις και τους καβγάδες που μπορεί να υπήρχαν, δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό σωματικής βίας απέναντί της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβαινε σε άλλες σχέσεις, κρατώντας αποστάσεις από απόλυτες κρίσεις.

«Δεν τάσσομαι υπέρ της βίας. Εγώ θα το έκοβα το χέρι οποιουδήποτε ανθρώπου θα μου το έκανε αυτό. Ήταν δύσκολος ο Μπάμπης - σε αυτό μπορεί να έχει δίκιο η Αγγελική Ηλιάδη - αλλά σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι. Δεν ένιωσα ποτέ απειλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, αμφισβήτησε ευθέως τον ισχυρισμό ότι ο επιχειρηματίας ήταν χωρισμένος όταν ξεκίνησε η σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη, επιμένοντας ότι οι ίδιοι παρέμεναν μαζί εκείνη την περίοδο. «Λέει ψέματα. Να βγει και να πει αν ο Μπάμπης ήταν χωρισμένος», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δεν έχω πάρει ποτέ διαζύγιο. Είμαι η χήρα Λαζαρίδη».

Οι καταγγελίες της Ηλιάδη

Από την πλευρά της, η Αγγελική Ηλιάδη περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, κάνοντας λόγο για μια σχέση μέσα στην οποία, όπως είπε, ένιωθε εγκλωβισμένη και απομονωμένη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κατάσταση εξελίχθηκε σταδιακά, με τον έλεγχο και την πίεση να αυξάνονται με τον χρόνο, οδηγώντας – όπως υποστήριξε – σε ψυχολογική αλλά και σωματική κακοποίηση. Εξήγησε ότι δεν μιλούσε όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως λόγω φόβου αλλά και επειδή ήθελε να προστατεύσει το παιδί της.

Όπως σημείωσε, η απώλεια του επιχειρηματία το 2008 την είχε αποτρέψει από το να μιλήσει νωρίτερα, ενώ περιέγραψε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από τη σχέση.

