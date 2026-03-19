Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

Το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, δίνοντας έτσι επιπλέον χρόνο στους φορολογούμενους.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από τις 30 Απριλίου στις 15 Μαΐου 2026, γεγονός που καθιστά εφικτή την αξιοποίηση της έκπτωσης 4% επί του συνολικού φόρου για όσους υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση και εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο.

Η παράταση αυτή αποτελεί σημαντική διευκόλυνση, ειδικά για τους φορολογούμενους που επιδιώκουν να επωφεληθούν από το μπόνους έκπτωσης 4%. Για να λάβουν την έκπτωση, είναι απαραίτητο η δήλωση να υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2026 και η εξόφληση του φόρου να γίνει εφάπαξ το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Γενικές προθεσμίες και επιλογές αποπληρωμής φόρου

Παρά την παράταση για την έκπτωση, οι βασικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παραμένουν αμετάβλητες:

15 Ιουλίου 2026: Καταληκτική ημερομηνία για τη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων.

31 Ιουλίου 2026: Προθεσμία για όσους ανήκουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Όσον αφορά την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν είτε εφάπαξ και να επωφεληθούν από την έκπτωση 4%, είτε να επιλέξουν την καταβολή σε8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του2027.

Η απόφαση για την παράταση της υποβολής δηλώσεων στοχεύει στην αποσυμφόρηση του συστήματος Taxisnet και στην παροχή επαρκούς χρόνου σε λογιστές και φορολογουμένους για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων.