Το ήξερες ότι το ChatGPT μπορεί να «δει» την οθόνη του κινητού σου;
Σταμάτα να χρησιμοποιείς το ChatGPT σαν ένα... κουτάκι που απλά γράφεις ερωτήσεις
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Το ήξερες ότι το ChatGPT μπορεί να «βλέπει» την οθόνη του κινητού σου σε πραγματικό χρόνο;
Για να το κάνει αυτό, άνοιξε την εφαρμογή του ChatGPT, ενεργοποίησε το «Advanced Voice Mode», πατώντας το εικονίδιο δίπλα στο μικρόφωνο, επίλεξε το «+» αν έχεις iPhone ή τις «...» αν έχεις Android, και ενεργοποίησε την «Κοινή χρήση οθόνης» ή το «Διαμοιρασμό οθόνης», αντίστοιχα.
Δες περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί:
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