Το ήξερες ότι το ChatGPT μπορεί να «δει» την οθόνη του κινητού σου;

Σταμάτα να χρησιμοποιείς το ChatGPT σαν ένα... κουτάκι που απλά γράφεις ερωτήσεις

Newsbomb

Το ήξερες ότι το ChatGPT μπορεί να «δει» την οθόνη του κινητού σου;
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Το ήξερες ότι το ChatGPT μπορεί να «βλέπει» την οθόνη του κινητού σου σε πραγματικό χρόνο;

Για να το κάνει αυτό, άνοιξε την εφαρμογή του ChatGPT, ενεργοποίησε το «Advanced Voice Mode», πατώντας το εικονίδιο δίπλα στο μικρόφωνο, επίλεξε το «+» αν έχεις iPhone ή τις «...» αν έχεις Android, και ενεργοποίησε την «Κοινή χρήση οθόνης» ή το «Διαμοιρασμό οθόνης», αντίστοιχα.

Δες περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί:

https://www.instagram.com/reel/DZFOWOBjxjp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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