Γιγάντιοι σκορπιοί σε μέγεθος λαμπραντόρ περιπλανήθηκαν σε Γη και ωκεανό

Πρόκειται για το μεγαλύτερο είδος σκορπιού που υπήρξε ποτέ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιγάντιοι σκορπιοί σε μέγεθος λαμπραντόρ περιπλανήθηκαν σε Γη και ωκεανό

X/@atak_draws

WHAT THE FACT
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  • Ο Praearcturus gigas, γιγάντιος σκορπιός μήκους έως ενός μέτρου, περιπλανήθηκε πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή της σημερινής Αγγλίας και Ουαλίας.
  • Η ανατομία του υποδηλώνει ότι μπορούσε να κινείται εύκολα μεταξύ νερού και ξηράς, υποστηρίζοντας υδρόβιο ή ημιυδρόβιο τρόπο ζωής.
  • Το μεγάλο μέγεθός του πιθανόν οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνισμού από άλλα μεγάλα αρπακτικά και όχι σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικού οξυγόνου.
  • Τα απολιθώματα που επιβεβαίωσαν την ταξινόμησή του ως σκορπιού φυλάσσονται πάνω από 150 χρόνια και αναλύθηκαν με σύγχρονες τεχνικές.
  • Ο Praearcturus θεωρείται ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει βρεθεί ποτέ και η ύπαρξή του αλλάζει την κατανόηση της εξέλιξης των γιγάντιων αρθρόποδων.
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Ένας τρομακτικός γιγάντιος σκορπιός περιπλανήθηκε στον πλανήτη πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, βάσει απολιθωμάτων που το κατέταξαν οριστικά στο συγκεκριμένο είδος.

Ο Praearcturus gigas, είχε μήκος που έφτανε το ένα μέτρο, ενώ οι λαβίδες τους ήταν πάνω από 16 εκατοστά, που με σημερινά δεδομένα, το μέγεθός του έφτασε αυτό ενός λαμπραντόρ.

Καταδίωκε τις πλημμυρικές πεδιάδες της σημερινής Αγγλίας και της Ουαλίας πολύ πριν καν εξελιχθούν τα δέντρα.

Επιστήμονες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανακήρυξαν τώρα τον σκορπιό ως τον μεγαλύτερο του είδους του που υπήρξε ποτέ.

Και η ανατομία του υποδηλώνει ότι ήταν ικανό να κινείται εύκολα μεταξύ νερού και ξηράς.

«Όταν σκεφτόμαστε γιγάντια αρθρόποδα, οι άνθρωποι συχνά φαντάζονται τροπικά δάση με γιγάντιες σαρανταποδαρούσες ή έντομα που μοιάζουν με λιβελλούλες από μεταγενέστερες περιόδους στην ιστορία της Γης», δήλωσε ο Δρ Richard J. Howard, Επιμελητής Απολιθωμένων Αρθρόποδων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

«Αλλά ο Praearcturus έζησε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα, πολύ πριν από την εξέλιξη των δέντρων, όταν η ζωή στη στεριά μόλις ξεκινούσε.

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X/@atak_draws

«Η επιβεβαίωση ότι αυτό το ζώο είναι σκορπιός αλλάζει θεμελιωδώς την κατανόησή μας για το πώς και πότε αυτά τα πλάσματα εξελίχθηκαν σε τόσο εξαιρετικά μεγέθη».

Τα απολιθώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του Praearcturus φυλάσσονται στην πραγματικότητα στη συλλογή του Μουσείου για περισσότερα από 150 χρόνια.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές και συγκρίσεις με πρόσφατα περιγραφέντα απολιθωμένα είδη για να επιβεβαιώσουν ότι ο Praearcturus είναι οριστικά σκορπιός και ξεχωριστό είδος.

Έζησε πριν από περίπου 415 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η ζωή στη στεριά ήταν ακόμη στα σπάργανα.

Μικρά φυτά και μύκητες είχαν μόλις πρόσφατα αρχίσει να εξαπλώνονται σε όλο το τοπίο και πολύπλοκα χερσαία οικοσυστήματα όπως τα δάση δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί.

Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα μεταγενέστερα γιγάντια αρθρόποδα, ο Praearcturus δεν επωφελήθηκε από τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικού οξυγόνου που σχετίζονται με τον σχηματισμό των δασών.

Αντίθετα, το τεράστιο μέγεθός του μπορεί να αντικατοπτρίζει έναν κόσμο με σχετικά μικρό ανταγωνισμό από άλλα μεγάλα αρπακτικά.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο σκορπιός μπορεί να έχει μεγαλώσει τόσο πολύ απλώς και μόνο επειδή δεν υπήρχαν πολλά άλλα μεγάλα ζώα τριγύρω, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του με τρόπο που δεν θα ήταν δυνατός αργότερα, είπαν οι ειδικοί.

Αποκάλυψαν επίσης ότι το αρπακτικό είχε δομές που μοιάζουν με πτερύγια στην κοιλιά του, παρόμοιες με αυτές που βρίσκονται στα σύγχρονα καρκινοειδή όπως οι αστακοί. Αυτό τοποθετεί τον Praearcturus σε μια κομβική στιγμή στην ιστορία της Γης, όταν τα ζώα πειραματίζονταν για πρώτη φορά με τη ζωή έξω από τους ωκεανούς.

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1871, το Praearcturus gigas αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν ένα γιγάντιο καρκινοειδές.

Ωστόσο, τα γνωστά απολιθώματα δεν είχαν βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ουρά, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την ταξινόμηση με σιγουριά για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η ανακάλυψη ήρθε μέσω σύγκρισης με καλύτερα διατηρημένα απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία αποκάλυψαν βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά μοναδικά για τους σκορπιούς.

Η ανακάλυψη ενός τόσο μεγάλου σκορπιού τόσο νωρίς στην ιστορία της ζωής στην ξηρά αμφισβητεί τις υποθέσεις σχετικά με το γιατί τα προϊστορικά αρθρόποδα έφτασαν σε γιγαντιαία μεγέθη. Αντί να καθοδηγούνται αποκλειστικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως τα επίπεδα οξυγόνου, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι οικολογικές ευκαιρίες όπως η έλλειψη ανταγωνισμού μπορεί να έπαιξαν κρίσιμο ρόλο.

Μέχρι στιγμής, απολιθώματα του γιγάντιου σκορπιού έχουν βρεθεί στο Rowlestone και στο Longtown στο Herefordshire και στο Trimpley στο Worcestershire.

Απολιθώματα έχουν επίσης αποκαλυφθεί στο λατομείο Tredomen κοντά στο Brecon στην Ουαλία.

«Προτείνουμε ότι ο Praearcturus ήταν κορυφαίος θηρευτής και μπορεί να ήταν τουλάχιστον εν μέρει υδρόβιος», έγραψαν οι ερευνητές στο περιοδικό Palaeontology.

Ενώ το μέγεθός του θα το έκανε ένα τρομακτικό πλάσμα, οι ειδικοί έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν ότι μικρότερα είδη σκορπιών έχουν πιο ισχυρά δηλητήρια.

Ερευνητές από το NUI Galway ανέλυσαν 36 είδη σκορπιών και διαπίστωσαν ότι τα μικρότερα είδη ήταν 100 φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα.

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