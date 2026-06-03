Ιράν: 300 πλοία έχουν υποβάλλει αίτηση για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 300 μη ιρανικά πλοία έχουν υποβάλει αίτηση για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: 300 πλοία έχουν υποβάλλει αίτηση για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ
AP
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  • Τουλάχιστον 300 μη ιρανικά πλοία έχουν υποβάλει αίτηση για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέσω του νέου συστήματος διοδίων της Τεχεράνης.
  • Οι άδειες διέλευσης δεν εκδίδονται σε πλοία από «εχθρικές χώρες», όρος που αναφέρεται στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους.
  • Η PGSA δεν έχει ανακοινώσει το κόστος διέλευσης, αλλά προηγούμενες αναφορές υποδεικνύουν ότι τα πετρελαιοφόρα μπορεί να πληρώνουν έως και 2 εκατομμύρια δολάρια.
  • Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στην PGSA και καλούν τα πλοία να μην πληρώνουν τα τέλη που απαιτεί το Ιράν.
  • Το IRGC συνοδεύει πλοία στα Στενά και επιβεβαίωσε την ευθύνη για επίθεση σε εμπορικό πλοίο ως αντίποινα σε αμερικανική ενέργεια.
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Τουλάχιστον 300 μη ιρανικά πλοία έχουν υποβάλει αίτηση για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, με τη νέα αρχή της Τεχεράνης να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μόνιμο σύστημα διοδίων κατά μήκος του ζωτικής σημασίας περάσματος. Η Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) δήλωσε ότι η πλειονότητα των πλοίων που υπέβαλαν αίτηση ήταν πετρελαιοφόρα, με τουλάχιστον το 77% των αιτούντων να επιδιώκουν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο για να φτάσουν στην Ασία, ιδίως στην Κίνα και την Ινδία, δύο από τους μεγαλύτερους αγοραστές καυσίμων στη Μέση Ανατολή.

Η PGSA, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, σημείωσε ότι οι άδειες δεν θα δίνονταν σε «εχθρικές χώρες», έναν όρο που έχει χρησιμοποιήσει για να περιγράψει την Αμερική και το Ισραήλ, μαζί με τους συμμάχους τους. «Σύμφωνα με τις δηλωμένες πολιτικές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η PGSA δεν έχει την εξουσία να εκδίδει άδειες για τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες και, υπό συνθήκες περιορισμών που προκύπτουν από πόλεμο, δίνει προτεραιότητα στη διέλευση πλοίων που συνδέονται με συμμαχικές κυβερνήσεις», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η PGSA δεν ανέφερε πόσο θα χρεώνεται κάθε πλοίο για τη διέλευση από το Ορμούζ, με προηγούμενες αναφορές να υποδηλώνουν ότι τα πετρελαιοφόρα θα μπορούσαν να πληρώσουν έως και 2 εκατομμύρια δολάρια στην Ισλαμική Δημοκρατία. Οι ΗΠΑ έχουν δώσει οδηγίες στα πλοία να μην πληρώνουν τα υπέρογκα τέλη του Ιράν, με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ να επιβάλλει κυρώσεις στην PGSA την περασμένη εβδομάδα.

«Η τελευταία προσπάθεια του ιρανικού στρατού να εκβιάσει το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αποτελεί απόδειξη ότι η Οικονομική Οργή έχει αφήσει το καθεστώς σε απελπισία για μετρητά», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι όποιος παρέχει χρήματα στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αντιμετωπίζει κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις της PGSA έγιναν καθώς το IRGC ανακοίνωσε ότι οι ναυτικές του δυνάμεις συνόδευσαν 24 πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες. Το IRGC επιβεβαίωσε επίσης ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Sariska V με σημαία Παναμά κοντά στο Κουβέιτ, ως αντίποινα για την αμερικανική επίθεση στο ιρανικό πλοίο M/V Lian Star.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα πολεμικά τους πλοία που περιπολούν στον Κόλπο του Ομάν έχουν αναχαιτίσει 121 εμπορικά πλοία μέχρι τη Δευτέρα, ενώ πέντε επιπλέον πλοία έχουν «απενεργοποιηθεί» για να διασφαλιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα βασικά ζητήματα σχετικά με τις εύθραυστες ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, με την Τεχεράνη να επιδιώκει να καθιερώσει μόνιμα το σύστημα διοδίων και την κυβέρνηση Τραμπ να απαιτεί το πέρασμα να παραμείνει ανοιχτό και ελεύθερο.

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