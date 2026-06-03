Ασπροπόταμος: Έπιναν τσίπουρα στη πλατεία και ξαφνικά είδαν την αρκούδα να περνά δίπλα τους
Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν παραθεριστές που έκαναν την βόλτα τους στο χωριό Στεφάνι
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Αντιμέτωποι με ένα αιφνίδιο σκηνικό βρέθηκαν παραθεριστές στο Στεφάνι Ασπροποτάμου.
Καθώς απολάμβαναν το τσίπουρό τους στην πλατεία του χωριού, μια μεγαλόσωμη αρκούδα έκανε τη δική της… απρόσμενη εμφάνιση.
Μια εντυπωσιακή αλλά και σπάνια στιγμή που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όσους τη βίωσαν.
Το μεγαλόσωμο ζώο κράτησε τις αποστάσεις και χάρισε στους παραθεριστές μια ιστορία που θα διηγούνται για καιρό.
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