«Astoria»: Όσα είδαμε πριν την πρεμιέρα και γιατί αξίζει να τη δείτε

Sneak peek από τη γενική δοκιμή - Μια παράσταση με δυνατές ερμηνείες, ρεμπέτικο και ένα μήνυμα που φτάνει μέχρι σήμερα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφίες από την πρόβα τζενεράλε της «Αστόρια»

«Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί».

Με αυτούς τους στίχους ανοίγει η παράσταση και σχεδόν αμέσως, η απόσταση ανάμεσα στο κέντρο της Αθήνας και την προβλήτα της Νέας Υόρκης μοιάζει να εκμηδενίζεται.

Η «Αστόρια» δεν είναι απλώς μια ιστορία για τους Έλληνες που έφυγαν αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Είναι μια ζωντανή εμπειρία που σε παίρνει από το χέρι και σε μεταφέρει μέσα στη δίνη της Ποτοαπαγόρευσης, της νοσταλγίας και της ανάγκης για επιβίωση.

img20260318194308.jpg

Ένας «μαριονετίστας» πάνω από τη σκηνή του Παλλάς

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθετεί και συντονίζει έναν θίασο 17 ατόμων, μια ζωντανή ορχήστρα και ένα σκηνικό που μεταμορφώνεται διαρκώς, με την ακρίβεια που θα κούρδιζε μια ευαίσθητη μαριονέτα. Οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη με μαθηματική ακρίβεια, χτίζοντας κάθε φορά μια νέα σκηνική συνθήκη πάνω στη σκηνή του Παλλάς.

Βασίλης Μαυρογεωργίου

Παρά το γεγονός ότι τα σκηνικά βασίζονται σε video wall, η αίσθηση της «τεχνητότητας» εξισορροπείται από τις ζωντανές ερμηνείες, δημιουργώντας μια συνεχή και καλοκουρδισμένη ροή που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον.

Το τραγούδι ως η απόλυτη πυξίδα

Αν η «Αστόρια» έχει ένα κύριο χαρακτηρηστικό, αυτό θα ήταν η μουσική της. Η ζωντανή ορχήστρα και οι εξαιρετικές ενορχηστρώσεις δίνουν πνοή σε τραγούδια-σταθμούς.

Από το ξεκίνημα του Τσιτσάνη, μέχρι το «Τράβα ρε Μάγκα» και τη νοσταλγική «Δημητρούλα», η μουσική δεν είναι «διάλειμμα» από την πρόζα, αλλά ο τρόπος των ηρώων να κρατηθούν ζωντανοί.

Η στιγμή που η Μπέσσυ Μάλφα (ως Ρίτα) ερμηνεύει το «Δε με μέλλει» είναι το απόλυτο highlight, συνδυάζοντας το χιούμορ με τη δύναμη μιας γυναίκας που ξέρει να επιβιώνει στη «ζούγκλα» της Αμερικής.

Δύο πρωταγωνίστριες, μία κοινή μοίρα

Η επιλογή της διπλής διανομής για τον ρόλο της Τασούλας, με τις Έβελυν Ασουάντ και Θεοδοσία Σαββάκη, επιβεβαιώνει και τις αυξημένες απαιτήσεις του έργου. Και οι δύο ανταποκρίνονται στο έπακρο, κρατώντας αμείωτο το αίσθημα της επιβίωσης που διατρέχει τον ρόλο.

Κάτι που μόνο απλό δεν είναι, καθώς καλούνται να ερμηνεύσουν απαιτητικά τραγούδια, παραμένοντας ταυτόχρονα απόλυτα εντός χαρακτήρα - μια ισορροπία που διατηρούν με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Σημειώστε τις ημερομηνίες:

  • Έβελυν Ασουάντ: 19–22/3, 5/4, 18–19/4, 24/4, 26/4
  • Θεοδοσία Σαββάκη: 26–29/3, 2–4/4, 17/4, 25/4

Πέρα από τη νοσταλγία: Μια ιστορία για το σήμερα

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο του κειμένου του Κωνσταντίνου Σαμαρά, είναι ότι, ενώ μας μεταφέρει δεκαετίες πίσω, στην πραγματικότητα μιλά για το «τώρα».

Παρακολουθούμε τη μετάβαση από το κορίτσι που εξαναγκάζεται από τη μητέρα της να φύγει, στη γυναίκα που διεκδικεί τη δική της φωνή και τον χώρο της. Η παράσταση «ξεγυμνώνει» την πατριαρχία της εποχής και τις δομές καταπίεσης, φωτίζοντας ταυτόχρονα τη δύναμη της γυναικείας αλληλεγγύης.

img20260318194104.jpg

Αυτό αποτυπώνεται μέσα από χαρακτήρες όπως η Ρίτα της Μπέσσυ Μάλφα, η Σοφία της Αριάδνης Καβαλιέρου και η Μάγδα της Φωτεινής Παπαθεοδώρου - γυναίκες διαφορετικές, αλλά με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για επιβίωση.

Ξεχωρίζει επίσης, η Μαρία Κεχαγιόγλου στον ρόλο της μητέρας, με μια ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στη σκληρότητα και τη συγκίνηση.

Την ίδια στιγμή, η παράσταση δεν αφήνει εκτός και την ανδρική πλευρά: αναδεικνύει το πώς λειτουργούν οι άνδρες μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ποιοι εγκλωβίζονται σε ρόλους που δεν έχουν επιλέξει και ποια στερεότυπα - άλλοτε εμφανή και άλλοτε πιο υπόγεια - εξακολουθούν να επιβιώνουν μέχρι σήμερα.

Γιατί να τη δείτε;

Γιατί η Θεοδοσία Σαββάκη και η Έβελυν Ασουάντ σηκώνουν έναν απαιτητικό ρόλο με ένταση, ευαισθησία και συνέπεια, ισορροπώντας ανάμεσα στην υποκριτική και το τραγούδι.

Γιατί ο Χρήστος Στέργιογλου θα σας χαρίσει ένα από τα πιο ζεστά χαμόγελα της σεζόν ως Ted, ενώ ο Μιχάλης Αλικάκος και ο Γιάννης Τσουμαράκης φέρνουν τη σωστή δόση έντασης και φρεσκάδας.

Γιατί η ζωντανή ορχήστρα, με τις ενορχηστρώσεις του Νίκου Στρατηγού, δίνει παλμό στην παράσταση και αναδεικνύει τη δύναμη του ρεμπέτικου, όχι μόνο ως μουσική, αλλά ως κομμάτι ιστορίας και ταυτότητας.

Γιατί κάθε μέλος του θιάσου συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία του σκηνικού κόσμου, με ακρίβεια και λεπτομέρεια που φαίνεται.

Αστόρια

Και γιατί, τελικά, η «Αστόρια» λειτουργεί σαν καθρέφτης. Μας θυμίζει πως, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, η ανάγκη του ανθρώπου να βρει τη δική του «πατρίδα» - κυριολεκτικά ή μεταφορικά - να ανήκει, να παλέψει και να τραγουδήσει τον καημό του, παραμένει ίδια.

Όχι για να μείνουμε στο παρελθόν, αλλά για να καταλάβουμε τι κρατάμε μαζί μας - και τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω.

INFO

«ASTORIA»

Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρωτότυπη Μουσική – Μουσικές Διασκευές: Νίκος Στρατηγός

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Video Art: Παντελής Μάκκας

Ενδυματολόγος: Αλεξία Θεοδωράκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφία/ Κίνηση: Πάρης Μαντόπουλος

Συνεργάτης Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιναρέλη, Ανατολή Τσελαρίδου

Πρωταγωνιστούν: Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη, Χρήστος Στέργιογλου, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μιχάλης Αλικάκος, Γιάννης Τσουμαράκης, Αριάδνη Καβαλιέρου, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Δημήτρης Μαχαίρας, Δημήτρης Γαλανάκης, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Μπισμπικόπουλος,, Νίκος Δερτιλής, Μιχάλης Κουτσκούδης, Λεωνίδας Μπακάλης, Ανατολή Τσελαρίδου, Ελένη Τσιναρέλη

Σε διπλή διανομή πρωταγωνιστούν:

  • Η Έβελυν Ασουάντ τις ημερομηνίες:
    Πέμπτη 19/3, Παρασκευή 20/3, Σάββατο 21/3, Κυριακή 22/3 και Κυριακή 5/4.
  • Η Θεοδοσία Σαββάκη τις ημερομηνίες:
    Πέμπτη 26/3, Παρασκευή 27/3, Σάββατο 28/3, Κυριακή 29/3, Πέμπτη 2/4, Παρασκευή 3/4 και Σάββατο 4/4.

Προπώληση εισιτηρίων: |pallastheater.com |more.com|και στα ταμεία του Θεάτρου Παλλάς

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Διαβάστε επίσης

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Το “Fire Guard” συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κρίσιμων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο κανονισμός στη Βουλή για τις βιντεοσκοπήσεις μετά το επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Astoria»: Μια ιστορία για τον ξεριζωμό και τη διεκδίκηση - Όσα είδαμε πριν την πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς

12:24ΥΓΕΙΑ

Νέα απάτη με sms: Υπόσχονται επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ και υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Εξετάζει την επιβολή «διοδίων» στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ - «Θα επιβάλλουμε κυρώσεις στις αλαζονικές δυνάμεις»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο στρατός απειλεί με πλήρη καταστροφή τις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

12:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στην Πέλλα

12:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κόντρα στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

12:14TRAVEL

Χαλάρωση με θέα το Μαίναλο: Η γαλήνη της Βυτίνας σε πρώτο πλάνο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Θα μπορούσαν οι ενεργειακές επιθέσεις να διαταράξουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ;

12:12ΥΓΕΙΑ

Affidea Premium: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αξίζετε

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες ενημερώσεις λογισμικού για τα PlayStation 3 και PlayStation 4 από τη Sony

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το σχέδιο του Πενταγώνου για την απόβαση 2.500 πεζοναυτών στα νησιά του Περσικού Κόλπου - Αιχμή του δόρατος το USS Tripoli

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

11:30ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  

11:30ΥΓΕΙΑ

Ποιος είναι ο νο.1 προγνωστικός παράγοντας καρδιακής ανεπάρκειας και φλεγμονής

Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ