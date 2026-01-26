Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

Η sold out θεατρική επιτυχία της χρονιάς επιστρέφει για λίγες ακόμα παραστάσεις από τις 14 Μαρτίου.

Newsbomb

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού και έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές γοητεύοντας κοινό και κριτικούς, η θεατρική παράσταση «Αλεξάνδρεια» σε σύλληψη και σκηνοθεσίατου Φωκά Ευαγγελινού, θα επιστρέψει στο Θέατρο Παλλάς από τις 14 Μαρτίου, για λίγες ακόμα παραστάσεις.

a-masxa.jpg

Περισσότεροι από 60.000 θεατές έχουν ήδη ζήσει εως τώρα τη μαγεία της «Αλεξάνδρειας», επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή της θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες παραγωγές της σεζόν.

e-manoyrh-a-maggonas-a-masxa.jpg

Η «Αλεξάνδρεια» μάς μεταφέρει σε μια πόλη–σταυροδρόμι πολιτισμών, αντιθέσεων και μνήμης. Μέσα από την ιστορία της Άννας, μιας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, ξεδιπλώνεται η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων της δεκαετίας του ’30: μια πόλη όπου ο έρωτας, η εξουσία, οι κοινωνικές ανισότητες και τα πολιτικά παιχνίδια συνυπάρχουν κάτω από τον ίδιο ουρανό.

e-karakash-x-ale3anian.jpg

Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία χάρη στο πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιο, την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα το εμπνευσμένο σκηνικό που σχεδίασε ο Μανόλης Παντελιδάκης και τη video art προσέγγιση του Παντελή Μάκκα.

e-manoyrh-a-maggonas.jpg

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, το Παλλάς δίνει την ευκαιρία στο κοινό να ζήσει ξανά – ή για πρώτη φορά – την εμπειρία της «Αλεξάνδρειας», κάθε Τετάρτη στις 19:30, Σάββατο στις 17:00 και Κυριακή στις 15:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

synolo-h8opoiwn.jpg

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός
Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου
Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Στίχοι: Άρης Δαβαράκης
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Video art: Παντελής Μάκκας
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου
Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

a-masxa-e-manoyrh.jpg

Πρωταγωνιστούν:
Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογιός, Χρήστος Νικολάου, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Ειρήνη Βαλατσού, Δανάη Πολίτη, Άννα Λεμπεντένκο, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

a-maggonas-i-papazhshs.jpg

English surtitles are available for this performance.

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com |more.com| στα ταμεία του Θεάτρου

Ακολουθήστε το Θέατρο Παλλάς: Instagram | Facebook | YouTube | TikTok |

Δημόσιες σχέσεις - Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσαmargaritadroutsa.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκαριστική στιγμή στο UFC: Αθλητής κατέρρευσε μετά το ζύγισμα - Δείτε βίντεο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία – Εξονυχιστικές έρευνες της ΕΛΑΣ

12:54ΦΑΡΜΑΚΟ

«Food Drive ΠΕΦ»: 5,5 τόνοι αγαθών για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης: Ειδική τριεδρική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο Μητσοτάκης - Επέκταση της επιστολικής ψήφου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 12χρονος παρασύρθηκε από όχημα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

12:15ΕΘΝΙΚΑ

Τα drones άλλαξαν τον σύγχρονο πόλεμο: Ο Στρατός ετοίμασε εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των UAV's με βάση τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαίνια της έκθεσης «Mediterranea»: Εικόνες μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας στο Ίδρυμα Ευγενίδου

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Η Συνέλευση της Βοστίτσας

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

DIRE STRAITS LEGACY LIVE στην Ελλάδα – 30 & 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και 3 Απριλίου στην Αθήνα

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών - Χειροπέδες σε δύο 34χρονους

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

11:58LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: Ξεχώρισαν οι οίκοι Hermès και Louis Vuitton -Τι φέρνει η Haute Couture

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση περιουσιών σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Πένθος κήρυξε η Μητρόπολη για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπερτυχερός κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ - Τον αναζητούν για να του δώσουν τα κέρδη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Discombobulator: Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό οπλικό σύστημα στην επιχείρηση Βενεζουέλα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Μία στις 3 επιχειρήσεις «κλέβει» ΦΠΑ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Για πέμπτη ημέρα στη ΜΕΘ - Τα νεότερα για την υγεία της

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Αποστολάκη – Χαλικιά στην Εξεταστική: «Είστε πολύ ένοχη και εκτίθεστε», «Δεν έχω χρόνο για το Tik Tok σας!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ