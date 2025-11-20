Η «Αλεξάνδρεια» κέρδισε τις εντυπώσεις στο Θέατρο Παλλάς!

Η «Αλεξάνδρεια» κέρδισε τις εντυπώσεις στο Θέατρο Παλλάς!
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σε μια ξεχωριστή βραδιά «για φίλους», η «Αλεξάνδρεια» άνοιξε την αγκαλιά της στο Θέατρο Παλλάς σε εκλεκτούς προσκεκλημένους και μάγεψε από τις πρώτες στιγμές το κοινό σε ένα θέαμα υψηλής αισθητικής χάρη στην ανατρεπτική σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, τις εξαιρετικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών και τη βαθιά συναισθηματική και ποιητική της ατμόσφαιρα.

Με ζεστές παρουσίες και μια λαμπερή ατμόσφαιρα, η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός καθώς συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας, ανάμεσά τους, η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης και ο βουλευτής Χρήστος Σταϊκούρας.

Η παράσταση, ένα καλλιτεχνικό ταξίδι εμπνευσμένο από τον κόσμο της Αλεξάνδρειας και τη διαχρονική πολιτιστική της αύρα, απέσπασε θερμό χειροκρότημα και ενθουσιώδη σχόλια. Οι καλεσμένοι συνεχάρησαν τον Φωκά Ευαγγελινό, τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές ενώ ακολούθησε πάρτι στο Athenee.

Η «Αλεξάνδρεια» παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς σε σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, κείμενο της Ζέτης Φίτσιου με μια ομάδα διακεκριμένων συντελεστών και ένα εντυπωσιακό επιτελείο ηθοποιών: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

Σύλληψη Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου

Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης

Σχεδιασμός Σκηνικών: Μανόλης Παντελιδάκης

Σχεδιασμός Κουστουμιών: Ιωάννα Τσάμη

Video art: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας

Κορεπετίτορας: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Βοηθός σχεδιασμός κοστουμιών: Δήμητρα Σταυρίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Λία Κεραμάρη

Σχεδίαση κοσμημάτων: Νάντια Μπέλε

Γλυπτική αγάλματος: Φρέντυ Γκίζας

