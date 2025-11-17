Αλεξάνδρεια: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

Η παράσταση ταξιδεύει τον θεατή στην Αλεξάνδρεια του 1930 - Ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία

Κυριάκος Κουζούμης

Αλεξάνδρεια: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

Το καστ της παράστασης "Αλεξάνδρεια" που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς

5'
Με το ημερολόγιο στη δεκαετία του 1930, με εισιτήριο για το ταξίδι στον παρελθόντα χρόνο ένα παλιό βιβλίο ποίησης αφιερωμένο σε μία Άννα, με μια ιστορία κεραυνοβόλου έρωτα που γεννιέται σε φτωχικές συνοικίες κρύβοντας κοινωνικές ανισότητες, με ένα πάθος που μαστίζεται από μυστικά και με χαρακτήρες του τότε που ανασταίνουν τη νοσταλγία μπολιάζοντάς τη με γλαφυρό λόγο, ντύνοντάς τη με εντυπωσιακά κοστούμια, τραγουδώντας τη με ανατολίτικες νότες… Με μια λέξη; Αλεξάνδρεια.

Η θεατρική παράσταση στο Παλλάς που φέρνει επί σκηνής τον απέραντο, γαλάζιο και ολόφωτο ουρανό της ιστορικής πόλης. Με τον Φωκά Ευαγγελινό στη σκηνοθεσία, τη Ζέτη Φίτσιου στο κείμενο, την Ευανθία Ρεμπούτσικα στη μουσική και τον Μανόλη Παντελιδάκη στα σκηνικά η «Αλεξάνδρεια» παίρνει τον θεατή απ’ το χέρι και τον αφήνει γλυκά και ήρεμα στα δύο λιμάνια της πόλης, τον βολτάρει στις κοσμοπολίτικες αλλά και στις φτωχικές γειτονιές, του φανερώνει τα γεωπολιτικά συμφέροντα Άγγλων, Γάλλων και Εβραίων. Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία.

Ένας πολυμελής θίασος, άρτια ενορχηστρωμένος και συχνά ρομποτικά κινούμενος, κάνει τον θεατή να παγώνει με την άλλοτε αγνή και την άλλοτε ύπουλη πλευρά των ανθρώπων που έζησαν στη φημισμένη πόλη πριν από σχεδόν 100 χρόνια. Τότε που όλα φαίνονταν ομαλά, μα που έκρυβαν μέσα σε φακέλους διαπραγματεύσεις για ένα σκληρό μέλλον, καταγεγραμμένο τόσο στα κιτάπια της μοίρας όσο και στα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων.

Αλεξάνδρεια

Εριέττα Μανούρη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Ιωάννης Παπαζήσης

Όλα ξεκινούν ανάποδα, όταν η Άννα (Άννα Μάσχα), καταξιωμένη θεατρίνα, υποκλίνεται στο κοινό της και αποσύρεται στο καμαρίνι της. Τότε, δέχεται την επίσκεψη ενός νεαρού. Της συστήνεται ως δημοσιογράφος που λαχταρά συνέντευξη. Εκείνη αρνείται και εκείνος αναγκάζεται να φύγει με σκυφτό το κεφάλι. Πριν αποχωρήσει όμως, τής αφήνει πάνω στο μπουντουάρ της ένα παλιοκαιρισμένο βιβλίο με την ιδιόχειρη αφιέρωση «Στη δική μου Άννα». Η θεατρίνα μετατρέπεται σε άγαλμα. Όλα γύρω της ξεθωριάζουν και αστραπιαία μέσα στην ψυχή αλλά και τη μνήμη της ανατέλλει ο ήλιος της Αλεξάνδρειας, τότε που ως νεαρή κοπέλα ονειρευόταν να γευτεί τον έρωτα και να ζήσει ευτυχισμένη. Δίχως κόπο, ανασκευάζει την άρνησή της, μα αντί για συνέντευξη, καταθέτει στον δημοσιογράφο όλη την αλήθεια της, του εξομολογείται όλη τη ζωή της, του αποκαλύπτει τα μύχια μυστικά της. Σε κάθε σελίδα εκείνου του βιβλίου βλέπει το μαράζι της να βαριανασαίνει τραυματισμένο, στους καβαφικούς στίχους του ίδιου βιβλίου αποτυπώνεται η νιότη της και σε εκείνη την ιδιόχειρη αφιέρωση αντικατοπτρίζονται τα παιχνίδια που έπαιξε η μοίρα στην αθωότητά της.

Αλεξάνδρεια

Το ρολόι γυρνά προς τα πίσω και… η Άννα συναντά τυχαία τον Αλέξανδρο. Με φόντο τις κοινωνικές διακρίσεις, τα πολιτικά παιχνίδια και τις υπόγειες εντάσεις η σχέση τους εξελίσσεται αθόρυβα, τόσο αθόρυβα που ούτε καν οι ίδιοι μπορούν να ακούσουν τους παλμούς από τις ερωτευμένες τους καρδιές.

Οι αναταράξεις δεν αργούν να ξεσπάσουν και τότε… ένας θάνατος σκίζει τον χώρο και τον χρόνο! Η Άννα γίνεται δέσμια μιας ιστορίας που αλλιώς τη γνώριζε και αλλιώς ήταν.

Αλεξάνδρεια

Εριέττα Μανούρη - Άννα Μάσχα

Η κεντρική ηρωίδα αναμειγνύεται με τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας και βλέπει με τα μάτια της μνήμης ξανά όλα όσα είχε ζήσει πριν χρόνια. Χορεύει, τραγουδάει, προσεύχεται στην εκκλησία του Αγίου Σάββα, περπατά στις πλατείες, γεύεται τοπικά γλυκά, ράβει κομψά και ελεγκάντ φορέματα για τις κοπέλες της υψηλής τάξης και συναναστρέφεται τους Έλληνες που επιμένουν να ζουν και να δημιουργούν ορμώμενοι από το πνεύμα που φωλιάζει στο DNA τους. Στη μνήμη της όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που… «ήσαν μια κάποια λύσις», μα στην ψυχή της ο αναστεναγμός και ο στίχος «αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει».

Ένα θεατρικό έργο που συσσωρεύει μέσα σε περίπου δυόμισι ώρες την αθέατη πλευρά μιας εποχής που σημάδεψε έναν ολόκληρο κόσμο. Με έντονη την παρουσία ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η παράσταση αποτυπώνει στη σκηνή μια εποχή όπου η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε το λίκνο του πολιτισμού, της επιστήμης και της πνευματικής αναγέννησης από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Από τη μια, τα παιχνίδια των Άγγλων για την ίδρυση εβραϊκού κράτους, από την άλλη οι Άραβες που θέλουν τη γη μόνο δική τους και στη μέση επιφανείς Γάλλοι αλλά και φιλότιμοι Έλληνες που ζουν με γνώμονα την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια.

Από τη μια τα εντυπωσιακά σκηνικά που κάνουν τον θεατή να αναρωτιέται «μα τόσο όμορφη ήταν η Αλεξάνδρεια;» και από την άλλη τα ποιητικά λόγια στα στόματα των ηθοποιών που γίνονται άλλοτε βελούδινα χάδια κι άλλοτε ηχηρά χαστούκια σε συνειδήσεις και καρδιές.

Και φυσικά, από τη μια η αγωνία για την έκβαση της ιστορίας, που -αν και γνωστή- παραμένει καθηλωτική μέχρι την τελευταία σκηνή, χάρη στη θεαματική ανατροπή διά στόματος εκείνου του δημοσιογράφου και από την άλλη ο νόστος για το παλιό, το διαχρονικό, το κλασικό και το καβαφικό «άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει».

Πλοκή σφιχτά δεμένη, σκηνοθεσία ευφάνταστη, ερμηνείες πειστικές, μουσική νοσταλγική και εμπνευσμένη, σκηνικά ταξιδιάρικα, φώτα μυστηριακά, κείμενο μεστό και γλαφυρά δοσμένο, διαδραστικά στιγμιότυπα και στο τέλος… «Βρε γιασαλάμ πού να το φανταστώ;»

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός
Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου
Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Στίχοι: Άρης Δαβαράκης
Σκηνικό: Μανόλης Παντελιδάκης
Ενδυματολόγος: Ιωάννα Τσάμη
Video art: Παντελής Μάκκα
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου
Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου
Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Παίζουν: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης, Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

