«Αλεξάνδρεια»: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή στο Θέατρο Παλλάς

Η «Αλεξάνδρεια» ζωντανεύει στη σκηνή από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Αλεξάνδρεια»: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή στο Θέατρο Παλλάς

Το καστ της παράστασης "Αλεξάνδρεια" που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, και πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου. Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία.

Αλεξάνδρεια: Σταυροδρόμι πολιτισμών, πόλη των αντιθέσεων, της φαντασίας και της μνήμης. Κάθε γωνιά της κρύβει ιστορίες έρωτα, πάθους και εξουσίας. Κι εκεί, κάτω από τον απέραντο ουρανό της, η νεαρή Άννα θα βρει τον κόσμο που πάντα ονειρευόταν αλλά και πτυχές του που ποτέ δεν περίμενε.

Αλεξάνδρεια

Εριέττα Μανούρη - Άννα Μάσχα

Λίγα λόγια για την ιστορία:

Αθήνα, δεκαετία του ’60. Η Άννα, μια διάσημη ηθοποιός, μετά την απρόσμενη επίσκεψη ενός νεαρού δημοσιογράφου, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Ένα παλιό βιβλίο, θ’ ανοίξει μια ρωγμή και θα εισβάλλουν οι μνήμες που χρόνια προσπαθούσε να αποφύγει. Και τότε ξαναζωντανεύει μέσα της… η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων, τη δεκαετία του ’30.

Μια πόλη-σταυροδρόμι πολιτισμών, αντιθέσεων και συμφερόντων, όπου «τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται». Κοινωνικές διακρίσεις, πολιτικά παιχνίδια και υπόγειες εντάσεις διαμορφώνουν τη ζωή σε κάθε επίπεδο. Μέσα στο θυελλώδες αυτό σκηνικό, το ελληνικό πνεύμα ανθίζει. Οι Έλληνες ζουν και δημιουργούν κάτω από τον καταγάλανο ουρανό́ της πόλης.

Αλεξάνδρεια

Εριέττα Μανούρη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Ιωάννης Παπαζήσης

Η τότε νεαρή Άννα, ονειρεύεται έναν άλλο κόσμο. Το ταλέντο της, εκρηκτικό και αδιαμφισβήτητο, θα την οδηγήσει σε μια λαμπερή, αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνη κοινωνία. Εκεί, ένας παθιασμένος έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Αλέξανδρο, ένας έρωτας περιτριγυρισμένος από ανισότητα, κοινωνικά στερεότυπα και φόβο. Στη σχέση τους, καθρεφτίζονται τα ταξικά και ηθικά διλήμματα μιας ολόκληρης εποχής.

Καθώς η Μέση Ανατολή βράζει από γεωπολιτικά συμφέροντα και παρασκήνια εξουσίας, Άγγλοι, Γάλλοι, Άραβες, Εβραίοι διεκδικούν την κυριαρχία τους φτάνοντας το «παιχνίδι» στα άκρα. Ένας φόνος, ανατρέπει την προσωπική ιστορία της Άννας, εμπλέκοντάς την αναπόφευκτα με τη μεγάλη Ιστορία της ανθρωπότητας. Η Άννα αφηγείται όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και την αθέατη πλευρά μιας εποχής που σημάδεψε έναν ολόκληρο κόσμο.

Αλεξάνδρεια

Με έντονη την παρουσία ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η παράσταση αποτυπώνει στη σκηνή μια εποχή όπου η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε το λίκνο του πολιτισμού, της επιστήμης και της πνευματικής αναγέννησης από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός
Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου
Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Στίχοι: Άρης Δαβαράκης
Σκηνικό: Μανόλης Παντελιδάκης
Ενδυματολόγος: Ιωάννα Τσάμη
Video art: Παντελής Μάκκα
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου
Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου
Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Τους ρόλους ενσαρκώνει ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών: Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης, Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

Για την παράσταση αυτή διατίθενται αγγλικοί υπέρτιτλοι.

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com |more.com|στα ταμεία του Θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων: 18€, 20€, 30€, 40€, 60€, 80€ ευρώ

Αλεξάνδρεια
Αλεξάνδρεια

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Ζωγραφική στο Ιόνιο: 18ος-19ος αιώνας»: Νέα έκθεση στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Περιστέρι

14:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αλεξάνδρεια»: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή στο Θέατρο Παλλάς

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Αλ Πατσίνο: 50 χρόνια φιλίας «ζωντανεύουν» σε καμπάνια του οίκου Moncler

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Iνδονησία - Εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων, σε ύψιστο συναγερμό οι Αρχές

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Έτοιμη η ειδική αίθουσα με υποδομές για έως 60 κατηγορούμενους, 250 δικηγόρους, Τύπο και κοινό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στην Κίνα : Οδηγός κάηκε ζωντανός μέσα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητό του - Σκληρά πλάνα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Όταν τα ονόματα παραπλανούν - Από το «Ουαλικό κουνέλι» χωρίς κουνέλι έως τα πιάτα με στρείδια χωρίς στρείδια

14:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑ: Η ελληνική εταιρεία που μεγαλώνει μαζί με κάθε οικογένεια εδώ και 45 χρόνια

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Καλλιακμάνη και τον Μπαλάσκα εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα στην ελληνική τηλεόραση και Γερμανός (πρώην) αστυνομικός

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μιλέι: «Δεν θα χάσουμε τον χρόνο μας με την Αργεντινή, αν χάσεις στις εκλογές»

14:20ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο Τσίπρας, η απήχηση και οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τριπλή επιστροφή για Κόντη ενόψει Άρη

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη του πλαστικού χειρούργου που κατηγορείται για την κακοποίηση 43χρονης

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ρητορική για Τσίπρα ο Φάμελλος μετά τα «καρφιά»: Υπάρχουν ερωτήματα, μας έχει προβληματίσει η παραίτηση

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντρου Στρούζαν, ο δημιουργός πίσω από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές αφίσες - Οι σχεδιασμένες στο χέρι Star Wars και Indiana Jones, μεταξύ αυτών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες – Ποιες ενισχύσεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τολμηρή απάτη: Ξεγέλασε την εφαρμογή ντελίβερι 1.095 φορές και έτρωγε δωρεάν για δύο χρόνια

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

14:04LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου, δεν θέλω να αρρωστήσω»

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ