RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το άκρως απόρρητο Stealth drone που εμφανίστηκε στη Λάρισα

Η μυστηριώδης εμφάνιση του «White Bat» στην 110 Πτέρυγα Μάχης αποκαλύπτει τον κρίσιμο ρόλο της Λάρισας ως στρατηγικού κόμβου της ελληνικής αεροπορίας και των αμερικανικών επιχειρήσεων στο μέτωπο του Ιράν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το RQ180 είναι ένα απόρρητο stealth drone των ΗΠΑ, σχεδιασμένο για αόρατη διείσδυση και συλλογή πληροφοριών σε εχθρικά περιβάλλοντα.
  • Η παρουσία του RQ180 στη Λάρισα υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της βάσης για τις αμερικανικές και ελληνικές αεροπορικές επιχειρήσεις, ειδικά στο πλαίσιο της σύγκρουσης στο Ιράν.
  • Το drone διαθέτει τεχνολογία stealth ανώτερη του F35, με δυνατότητα πτήσης σε ύψη άνω των 60.000 ποδιών και ανεφοδιασμό στον αέρα για παρατεταμένη παραμονή πάνω από τον στόχο.
  • Η 427η Μοίρα Αναγνώρισης, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, διαχειρίζεται τον στόλο των RQ
  • 180 και έχει αναμορφωθεί ειδικά για τη λειτουργία αυτής της τεχνολογίας.
  • Το RQ180 υποστηρίζει αποστολές ηλεκτρονικού πολέμου και συλλογής SIGINT, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες σε περιοχές προστατευμένες από προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα όπως τα S300.
Snapshot powered by AI

Το RQ-180 αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο απόρρητα και τεχνολογικά εξελιγμένα όπλα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Ένα αόρατο ιπτάμενο αντικείμενο που σχεδιάστηκε για να διεισδύει απαρατήρητο στις πιο καλά φυλασσόμενες περιοχές του πλανήτη και να λειτουργεί συλλέγοντας πληροφορίες κάτω από αντιεροπορικές ομπρέλες.

Η πρόσφατη παρουσία του στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στην αεροπορική βάση της Λάρισας προκάλεσε έντονη συζήτηση στους στρατιωτικούς κύκλους, καθώς η ύπαρξη αυτού του αεροσκάφους παρέμενε για χρόνια ένας αστικός μύθος της αεροναυπηγικής που ελάχιστοι είχαν δει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το μη επανδρωμένο αυτό σκάφος δεν είναι απλώς ένας αντικαταστάτης παλαιότερων συστημάτων, αλλά μια πλατφόρμα που αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού στη συλλογή πληροφοριών σε εχθρικό περιβάλλον, προσφέροντας δυνατότητες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδιανόητες.

Ο «μύθος» της 427ης Μοίρας Αναγνώρισης

Η λειτουργία του RQ-180 συνδέεται άμεσα με την 427η Μοίρα Αναγνώρισης, μια μονάδα που για χρόνια περιβαλλόταν από ένα πέπλο μυστηρίου και επίσημα θεωρούνταν ανενεργή. Όπως έχει στο παρελθόν αποκαλυφθεί από εξειδικευμένες πηγές όπως το Aviation Week, η συγκεκριμένη μοίρα με έδρα τη βάση Beale στην Καλιφόρνια είναι αυτή που διαχειρίζεται τον στόλο των «Λευκών Νυχτερίδων». Η ιστορία του προγράμματος ξεκινά ουσιαστικά το 2005, μετά την επίσημη ακύρωση του προγράμματος J-UCAS, όταν η Northrop Grumman άρχισε να αναπτύσσει κρυφά μια νέα γενιά stealth UAV. Την ίδια ώρα, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας από το 2008 έδειχναν μια απότομη αύξηση των ανεκτέλεστων παραγγελιών κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που μαρτυρούσε την ανάθεση ενός τεράστιου, διαβαθμισμένου συμβολαίου για την κατασκευή του αεροσκάφους.

Οι ΗΠΑ κατάφεραν να κρατήσουν το όλο εγχείρημα μυστικό για πάνω από μια δεκαετία, με τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του πρωτοτύπου V1 να τοποθετούνται στον Αύγουστο του 2010. Ακολούθησαν τουλάχιστον επτά αεροσκάφη δοκιμών μέχρι το 2014, με την 427η Μοίρα να αναμορφώνεται ειδικά για να υποδεχθεί αυτό το σύστημα, ενσωματώνοντας προσωπικό και υποδομές που προηγουμένως εξυπηρετούσαν τα U-2 και τα Global Hawk.

Stealth τεχνολογία που ξεπερνά το F-35

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του RQ-180 είναι η ριζική βελτίωση στη μείωση του ίχνους ραντάρ (RCS) σε σύγκριση με μαχητικά όπως το F-22 ή ακόμη και το F-35. Η σχεδίασή του είναι βελτιστοποιημένη για ευρυζωνική προστασία από εκπομπές απειλών χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων από όλες τις κατευθύνσεις, καθιστώντας το πρακτικά αόρατο όχι μόνο για τα ραντάρ εγκλωβισμού αλλά και για τα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης. Με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 40 πόδια (12μ.), συνδυάζει την αεροδυναμική απόδοση ενός αεροσκάφους μεγάλου ύψους με τις αόρατες ιδιότητες ενός βομβαρδιστικού B-21. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα, γεγονός που της επιτρέπει να παραμένει πάνω από τον στόχο για ολόκληρα εικοσιτετράωρα, πετώντας σε ύψη που ξεπερνούν τα 60.000 πόδια.

Το Project Magellan

Το 2017 αποτέλεσε έτος ορόσημο για το πρόγραμμα. Τότε σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ξεκίνη η «αποστολή Project Magellan». Πρόκειται για αποστολή η οποία ποτέ δεν έχει Επρόκειτο για μια δοκιμή αποφοίτησης μεγάλων αποστάσεων που εστίασε στην επικύρωση του συστήματος αυτόνομης πλοήγησης σε εξαιρετικά μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, φτάνοντας πιθανώς μέχρι τον Γεωγραφικό Βόρειο Πόλο. Όπως αναφέρθηκε από παρατηρητές, οι κινήσεις αυτές προετοίμαζαν το έδαφος για την επιχειρησιακή δράση σε περιοχές όπου η κάλυψη GPS μπορεί να είναι περιορισμένη ή να δέχεται παρεμβολές. Όπως είναι φυσικό τέτοιου είδους πληροφορίες ουδέποτε διαψεύσθηκαν ή επιβεβαιώθηκαν από τον στρατό των ΗΠΑ.

Η στρατηγική σύνδεση με τον πόλεμο στο Ιράν

Η εμφάνιση του RQ-180 στη Λάρισα συμπίπτει με την κλιμάκωση των εντάσεων και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, όπου η ανάγκη για ακριβή και συνεχή πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι δορυφόροι είναι προβλέψιμοι και τα συμβατικά drone όπως το MQ-9 Reaper είναι ευάλωτα στις εξελιγμένες ιρανικές αεράμυνες, το RQ-180 προσφέρει τη δυνατότητα διείσδυσης σε απαγορευμένες ζώνες. Το αεροσκάφος αναλαμβάνει την κρίσιμη αποστολή του ηλεκτρονικού πολέμου και της συλλογής πληροφοριών σήματος (SIGINT), χαρτογραφώντας τις κινήσεις των κινητών εκτοξευτών πυραύλων και των κέντρων διοίκησης της Τεχεράνης. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, το drone αυτό είναι το μόνο που μπορεί να επιχειρεί με ασφάλεια πάνω από περιοχές που προστατεύονται από συστήματα S-300, λειτουργώντας ως ο «σιωπηλός κυνηγός» των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής αεροπορικής ισχύος

Ακόμη δεν είναι γνωστό εάν το συγκεκριμένο UAV βρέθηκε στην Λάρισα στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού, ή λόγω κάποιας επείγουσας ανάγκης όπως τουλάχιστον αναφέρουν εξειδικευμένα μέσα όπως το Warzone. Η επιλογή πάντως της Λάρισας δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς η πόλη αποτελεί διαχρονικά την καρδιά της ελληνικής αεροπορικής άμυνας.

Στη Λάρισα εδρεύει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), το οποίο αποτελεί τον εγκέφαλο της Πολεμικής Αεροπορίας, ελέγχοντας κάθε δευτερόλεπτο τον ελληνικό εναέριο χώρο από το Ιόνιο μέχρι το Καστελλόριζο. Η 110 Πτέρυγα Μάχης, η πρώτη βάση που υποδέχθηκε αεριωθούμενα αεροσκάφη στην Ελλάδα, έχει μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων. Αυτό το τεχνολογικό υπόβαθρο της 110 Πτέρυγας Μάχης είναι που την καθιστά τον μοναδικό σταθμό στην περιοχή ικανό να υποστηρίξει τέτοιας κλίμακας απόρρητες αποστολές.

Την ίδια ώρα, η χρήση της Λάρισας ως βάσης υποστήριξης επιτρέπει στην USAF να διατηρεί μια συνεχή ροή πληροφοριών χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τις βάσεις στον Περσικό Κόλπο, οι οποίες βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Το RQ-180, πετώντας σε στρατοσφαιρικά ύψη, λειτουργεί ως ένας αόρατος κόμβος επικοινωνιών που συνδέει τις δυνάμεις στο έδαφος με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, μεταδίδοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:16ΚΟΣΜΟΣ

