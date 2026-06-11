Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

Newsbomb

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

Από αριστερά μπροστά: Νταϊάνα Χατζίρα, Λίλα Τσιτουρίδη, Δήμητρα Καλκάκου, ΆνναΜαρία Πίκουλα,  Θένια Τσακαλέρη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Μαρία Κουρούπη,Σοφία Τρίτου, Αιμιλία Γιάλπα, Νάσια Θανοπούλου

ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συγκινητική στήριξη του κόσμου που άνοιξε την αγκαλιά του για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, πραγματοποιήθηκε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Riviera Shopping For a Good Cause, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη.

Από την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες του Riviera Shopping, και μέχρι αργά το βράδυ οι φίλοι του Σωματείου κατέφθαναν στους υπέροχους χώρους του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens προκειμένου να στηρίξουν την «ΕΛΠΙΔΑ» και να στείλουν το πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

ελπιδα

Μαίρη Πετρούτσα, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Νάσια Θανοπούλου, ΧριστιάνναΒ. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού, Μαρία Κουρούπη, Πέγκυ Φιλλίπου, Ελένη Σαμαρά,Αλεξάνδρα, Λίλα Τσιτουρίδη, Νάντια Ιγγλέζη

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη και εθελοντές του Σωματείου βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και ευχαριστώντας τους
συμμετέχοντες και τους χορηγούς για τη σημαντική συμβολή τους στους σκοπούς του Σωματείου.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία που εδώ και 36 χρόνια στέκεται στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ και των παιδιών μας. Οι εθελοντές και τα μέλη του Σωματείου, οι φίλοι, οι υποστηρικτές, χορηγοί και σύμμαχοι είναι η πηγή της δύναμης μας για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με σεβασμό και αγάπη χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη. Όλοι μαζί ενωμένοι χαρίζουμε ελπίδα, αγάπη και αλληλεγγύη», δήλωσε η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

elpida.jpg

Δημήτρης Νάνης, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Άννα Παναγοπούλου, ΜαριάνναΛαιμού

Τα μοναδικά καλοκαιρινά προϊόντα του eshop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών, όπως και τα προϊόντα της συλλεκτικής σειράς Aquazzura x ELPIDA, τσάντες και παπούτσια, που σχεδίασε ο διεθνής οίκος Aquazzura αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ και τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα από το eshop του Σωματείου σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.

ελπίδα

Jann Kaiser, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε μοναδικά προϊόντα 60 αγαπημένων brands, και συγκεκριμένα: 2803 FASHION LOFT, ALALEON, ALEXANDRA KOUMBA, ALL ABOUT EVE, ANGELINA, BIG LITTLE ONES, BOLD & BRAVE, CHITON UNIFORMS, CROOL LP,
DIAMOND MAGIC, DIRTY LAUNDRY, DRIZOS FLOWERS, DR VILLY SKINCARE, EPTA THE CONCEPT STORE, FAYEMAR, FEM. BOUTIQUE GLYFADA & PAROS, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, GIORGIA P, GREATNESS ATHENS, HOUSE OF PLAY, IBO MARACA, ILE DES REVES, IVANA GROSSI , KARIMA ONE OF A KIND, KESSARIS JEWELS, KIOHNE, KOKKORIS OPTICS, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LIVELE JEWELS, LOVE FOR WAVES, MARCH THE BRAND, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MEYIA, MIREA, MOJO WORLD, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NATUS MARRAKECH, NEW MOON, OCEAN HERO, OLTRE. GR, POCCAA, REMEDI, REVE DE LA MAISON, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, THE ART DOSE, THE JACKSONS LONDON, THE MAMACITA STORE, THE WONDER ROOM, TWO MONKEYS, TYPE CENTER, VALIA GABRIEL, VASILIKI
WORLD, VENETIA VILDIRIDIS, VST, WINGS. Οι εταιρείες αυτές θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

1781198932160-786021106-elpida.jpg

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Στον υπαίθριο χώρο του Nafsika Plateia για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89,8 με την Ράνια Αντωνάκη εξέπεμπε ζωντανά, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν την «ΕΛΠΙΔΑ», και συγκεκριμένα τους: Πέτρο Ιακωβίδη, Γιώργο Σαμπάνη, Αναστασία, Θοδωρή Φέρρη, APON και Lila.

Στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ βρέθηκε και η Δέσποινα Βανδή που επισκέφθηκε το Riviera Shopping for a Good Cause στέλνοντας με την παρουσία της ένα μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους μικρούς ήρωες του Σωματείου.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καφέ και σνακ από τα: KOOL FOOD & COFFEE που προσέφεραν όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, το FYSTIKI SHOP και το CHAMOMILE LIVING, δροσιστικά ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά από το BARFLIES, αλλά και μοναδικές γευστικές εκπλήξεις από το BEEF BAR ATHENS. Για ακόμα μια χρόνια τα παγωτά
CHILL BOX δρόσισαν τους επισκέπτες με δωρεάν παγωτό για μικρούς και μεγάλους!

Την οργανωτική επιτροπή του Riviera Shopping for a Good Cause αποτελούσαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Νάσια Θανοπούλου, Αλίνα Μινέτα, και Μαρία Κουρούπη.

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά και βέβαια σε όλα τα μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές του Σωματείου που συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία της
εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες στους: Ελίνα Σμπώκου και Drizos Flowers για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, την εταιρεία Target Security για την φύλαξη του χώρου, την εταιρεία FSD Event Logistics και τη Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου για την υποστήριξη της εκδήλωσης και τη Stefania Frangista για την ευγενική δωρεά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:42ANNOUNCEMENTS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

21:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Εκβίαζαν την οικογένειά μου στη Γάζα» ισχυρίζεται ο Παλαιστίνιος που προφυλακίστηκε για τρομοκρατία

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

18:25LIFESTYLE

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μου είπε δεν πειράζει που περιμένω κορίτσι» - Η ενόχληση της τραγουδίστριας

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ