Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συγκινητική στήριξη του κόσμου που άνοιξε την αγκαλιά του για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, πραγματοποιήθηκε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Riviera Shopping For a Good Cause, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη.

Από την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες του Riviera Shopping, και μέχρι αργά το βράδυ οι φίλοι του Σωματείου κατέφθαναν στους υπέροχους χώρους του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens προκειμένου να στηρίξουν την «ΕΛΠΙΔΑ» και να στείλουν το πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Μαίρη Πετρούτσα, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Νάσια Θανοπούλου, ΧριστιάνναΒ. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού, Μαρία Κουρούπη, Πέγκυ Φιλλίπου, Ελένη Σαμαρά,Αλεξάνδρα, Λίλα Τσιτουρίδη, Νάντια Ιγγλέζη

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη και εθελοντές του Σωματείου βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και ευχαριστώντας τους

συμμετέχοντες και τους χορηγούς για τη σημαντική συμβολή τους στους σκοπούς του Σωματείου.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία που εδώ και 36 χρόνια στέκεται στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ και των παιδιών μας. Οι εθελοντές και τα μέλη του Σωματείου, οι φίλοι, οι υποστηρικτές, χορηγοί και σύμμαχοι είναι η πηγή της δύναμης μας για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με σεβασμό και αγάπη χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη. Όλοι μαζί ενωμένοι χαρίζουμε ελπίδα, αγάπη και αλληλεγγύη», δήλωσε η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Δημήτρης Νάνης, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Άννα Παναγοπούλου, ΜαριάνναΛαιμού

Τα μοναδικά καλοκαιρινά προϊόντα του eshop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών, όπως και τα προϊόντα της συλλεκτικής σειράς Aquazzura x ELPIDA, τσάντες και παπούτσια, που σχεδίασε ο διεθνής οίκος Aquazzura αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ και τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα από το eshop του Σωματείου σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.

Jann Kaiser, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε μοναδικά προϊόντα 60 αγαπημένων brands, και συγκεκριμένα: 2803 FASHION LOFT, ALALEON, ALEXANDRA KOUMBA, ALL ABOUT EVE, ANGELINA, BIG LITTLE ONES, BOLD & BRAVE, CHITON UNIFORMS, CROOL LP,

DIAMOND MAGIC, DIRTY LAUNDRY, DRIZOS FLOWERS, DR VILLY SKINCARE, EPTA THE CONCEPT STORE, FAYEMAR, FEM. BOUTIQUE GLYFADA & PAROS, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, GIORGIA P, GREATNESS ATHENS, HOUSE OF PLAY, IBO MARACA, ILE DES REVES, IVANA GROSSI , KARIMA ONE OF A KIND, KESSARIS JEWELS, KIOHNE, KOKKORIS OPTICS, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LIVELE JEWELS, LOVE FOR WAVES, MARCH THE BRAND, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MEYIA, MIREA, MOJO WORLD, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NATUS MARRAKECH, NEW MOON, OCEAN HERO, OLTRE. GR, POCCAA, REMEDI, REVE DE LA MAISON, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, THE ART DOSE, THE JACKSONS LONDON, THE MAMACITA STORE, THE WONDER ROOM, TWO MONKEYS, TYPE CENTER, VALIA GABRIEL, VASILIKI

WORLD, VENETIA VILDIRIDIS, VST, WINGS. Οι εταιρείες αυτές θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Στον υπαίθριο χώρο του Nafsika Plateia για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89,8 με την Ράνια Αντωνάκη εξέπεμπε ζωντανά, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν την «ΕΛΠΙΔΑ», και συγκεκριμένα τους: Πέτρο Ιακωβίδη, Γιώργο Σαμπάνη, Αναστασία, Θοδωρή Φέρρη, APON και Lila.

Στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ βρέθηκε και η Δέσποινα Βανδή που επισκέφθηκε το Riviera Shopping for a Good Cause στέλνοντας με την παρουσία της ένα μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους μικρούς ήρωες του Σωματείου.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καφέ και σνακ από τα: KOOL FOOD & COFFEE που προσέφεραν όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, το FYSTIKI SHOP και το CHAMOMILE LIVING, δροσιστικά ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά από το BARFLIES, αλλά και μοναδικές γευστικές εκπλήξεις από το BEEF BAR ATHENS. Για ακόμα μια χρόνια τα παγωτά

CHILL BOX δρόσισαν τους επισκέπτες με δωρεάν παγωτό για μικρούς και μεγάλους!

Την οργανωτική επιτροπή του Riviera Shopping for a Good Cause αποτελούσαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Νάσια Θανοπούλου, Αλίνα Μινέτα, και Μαρία Κουρούπη.

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά και βέβαια σε όλα τα μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές του Σωματείου που συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία της

εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες στους: Ελίνα Σμπώκου και Drizos Flowers για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, την εταιρεία Target Security για την φύλαξη του χώρου, την εταιρεία FSD Event Logistics και τη Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου για την υποστήριξη της εκδήλωσης και τη Stefania Frangista για την ευγενική δωρεά.