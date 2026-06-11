«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

Snapshot Ο Ντουέιν Τζόνσον ανακάλυψε ένα ογκίδιο στον όρχι του και πέρασε 24 ώρες αγωνίας μέχρι να μάθει αν ήταν καρκίνος.

Ο γιατρός του ανέφερε ότι το ογκίδιο πιθανότατα σχετίζεται με επιδιδυμίτιδα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο καρκίνου των όρχεων.

Ο ηθοποιός κράτησε την κατάσταση κρυφή ακόμα και από τη γυναίκα του για να μην την ανησυχήσει.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι πλέον αισθάνεται καλά και έχει φτάσει σε σημείο ζωής όπου αναζητά εσωτερική γαλήνη και λιγότερη δημοσιότητα.

Στα 50 του, επιδιώκει να δουλεύει με ηρεμία και να αφήνει τα αποτελέσματα να μιλούν από μόνα τους. Snapshot powered by AI

Ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός και επαγγελματίας παλαιστής, Ντουέιν “The Rock” Τζόνσον, μίλησε ανοιχτά για την υγεία του, συμπεριλαμβανομένης μίας πρόσφατης ανησυχίας για πιθανό καρκίνο, σε συνέντευξη στο περιοδικό Esquire που δημοσιεύτηκε σήμερα (11/06).

Λίγο πριν από εκδήλωση για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του Jumanji: Open World, ο Τζόνσον ανέφερε ότι εντόπισε ένα ογκίδιο σε έναν από τους όρχεις του, ενώ έκανε ντους.

«Παρεμπιπτόντως, είμαι καλά αλλά τότε δεν το ήξερα και ήταν κάτι πραγματικά επώδυνο», ανέφερε ο 54άχρονος ηθοποιός.

Ο Τζόνσον τόνισε ότι κράτησε το ζήτημα μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, χωρίς να ενημερώσει ούτε τη σύζυγο και σύντροφό του εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, Λόρεν Χασιάν. «Δεν ήθελα να την τρομάξω πριν μάθω αν υπήρχε πραγματικός λόγος ανησυχίας», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, αργότερα επισκέφτηκε γιατρό για εξέταση, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι το ογκίδιο θα μπορούσε να σχετίζεται με επιδιδυμίτιδα, δηλαδή φλεγμονή της επιδιδυμίδας (του σωληναρίου στο πίσω μέρος του όρχεως που μεταφέρει το σπέρμα), αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για σύμπτωμα καρκίνου των όρχεων.

Ο ηθοποιός έλαβε οδηγία να υποβληθεί άμεσα σε υπερηχογράφημα μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για το Jumanji.

Αποκάλυψε ότι «έπρεπε να ζήσω με αυτό για 24 ώρες, χωρίς να ξέρω και έπρεπε όλη μέρα να είμαι σε ρόλο, να αστειεύομαι και να κάνω ομιλίες», προσθέτοντας ότι τελικά είναι «καλά».

Ο Τζόνσον έκλεισε τα 54 του χρόνια τη 2α Μαΐου. Όπως υπογράμμισε, έχει φτάσει σε ένα σημείο της ζωής του όπου αισθάνεται πως έχει δουλέψει αρκετά ώστε να αναζητήσει την εσωτερική του γαλήνη.

«Ως άνδρες, νέοι και έφηβοι, στα 20 χρόνια, προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Στα 30, αρχίζει να υποχωρεί αυτή η εφηβική αυτοπεποίθηση. Στα 40, προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι. Βρίσκεσαι στη δουλειά σου, πιθανόν έχεις την οικογένειά σου, αλλά τελικά αναρωτιέσαι: Ποιος είμαι; ποιος είναι ο σκοπός μου;», σχολίασε.

«Στα 50 μου, δούλεψα πολύ για να καταλάβω τι σημαίνει γαλήνη. Τα πράγματα στη ζωή μου έγιναν λιγότερο επιδεικτικά, λιγότερο δημόσια, περισσότερο “δουλεύω ήσυχα και αφήνω το αποτέλεσμα να μιλήσει”», ολοκλήρωσε ο Ντουέιν Τζόνσον.