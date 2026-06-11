Σταύρος Καφούνης: «Ήρθε η ώρα να εξοφληθεί η υποσχετική της περσινής ΔΕΘ»

Την ανάγκη να περάσει η κυβερνητική πολιτική από τη στήριξη των καταναλωτών και στην ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων ανέδειξε ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κατά τη σημερινή παρέμβασή του στο OT FORUM.

Όπως τόνισε, «Πέρσι, στη ΔΕΘ, δόθηκαν σημαντικές δεσμεύσεις, με έμφαση κυρίως στη στήριξη των καταναλωτών. Σήμερα, όμως, έχει έρθει η ώρα να ενισχυθούν ουσιαστικότερα οι επιχειρήσεις». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρώτο βήμα αποτελεί η υιοθέτηση μέτρων χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και ο δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ επισήμανε την ανάγκη για ισχυρότερα επενδυτικά κίνητρα και μεγαλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σημειώνοντας ότι «τα κέρδη των επιχειρήσεων πρέπει να επανεπενδύονται στην πραγματική οικονομία και οι εξαγγελθείσες φοροελαφρύνσεις να γίνουν πράξη». Εξίσου σημαντική χαρακτήρισε και την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο κ. Καφούνης σημείωσε ότι, παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνεται στην πραγματική αγορά. Όπως ανέφερε, η ακρίβεια συνεχίζει να απορροφά σημαντικούς πόρους από την κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που αντανακλάται και στους ισολογισμούς πολλών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε την ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την αγορά, τονίζοντας ότι απαιτείται σταθερή και συστηματική χρηματοδότηση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που κατευθύνονται προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πρέπει να διοχετευθεί πιο δυναμικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».







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