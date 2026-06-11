Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 30.000 νέοι δικαιούχοι από τους πίνακες

Λόγω του… χαμού που επικράτησε για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού από τη μεγάλη ζήτηση του κόσμου (πάνω από 800.000 πολίτες), όσοι είδαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται σε πρώτη φάση, αποκτούν ξανά ελπίδες για καλοκαιρινές αποδράσεις με επιδότηση.

Η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας εξετάζουν την ενίσχυση του προγράμματος με 30.000 επιπλέον επιταγές, «ανοίγοντας» τον δρόμο για την ένταξη επιλαχόντων χωρίς νέα διαδικασία αιτήσεων. Η αυξημένη ζήτηση που κατέγραψε εφέτος το πρόγραμμα, οδηγεί σε μία σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.

Οι επιπλέον 30.000 δικαιούχοι θα προκύψουν αυτόματα από τους ήδη δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης, χωρίς να απαιτηθεί νέα αίτηση, επανυποβολή δικαιολογητικών ή κάποια άλλη διαδικασία από την πλευρά των πολιτών.

Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που έχει ήδη οριστικοποιηθεί.

Οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιταγή τους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων του προγράμματος, απολαμβάνοντας έως 6 διανυκτερεύσεις με ιδιαίτερα χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό που καταβάλλεται από τους ωφελούμενους κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, για ορισμένες περιοχές της χώρας προβλέπονται ακόμη πιο ευνοϊκές παροχές, με μηδενική οικονομική συμμετοχή και αυξημένο αριθμό διανυκτερεύσεων. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, ενώ στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Μαγνησίας, της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάλων και του Έβρου οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν έως και τις 12.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τους δικαιούχους να καταβάλλουν το 25% της αξίας του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% η μετακίνηση παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα κι εφόσον εγκριθεί, θα αυξήσει σημαντικά τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιλαχόντες να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με την οικονομική στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

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