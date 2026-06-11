Επίδομα αδείας 2026: Πότε καταβάλλεται – Τα νέα ποσά μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Πότε πληρώνεται το επίδομα αδείας, πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει εφέτος

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Επίδομα αδείας 2026: Πότε καταβάλλεται – Τα νέα ποσά μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού
UNSPLASH.
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  • Το επίδομα αδείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη πριν από την έναρξη της κανονικής άδειας του εργαζόμενου.
  • Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από 1η Απριλίου 2026, το επίδομα αδείας για εργαζόμενους με κατώτατο μισθό αυξήθηκε σε 589,41 ευρώ.
  • Το επίδομα αδείας για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό είναι το μισό του μηνιαίου μισθού, ενώ για ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.
  • Στις αποδοχές αδείας περιλαμβάνονται και αμοιβές για εργασία σε Κυριακές, αργίες, νυχτερινή απασχόληση, υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία, εφόσον είναι σταθερό μέρος των αποδοχών.
  • Δεν συνυπολογίζονται στις αποδοχές αδείας τα επιδόματα εορτών και αποζημιώσεις από παράνομη υπερωριακή εργασία.
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Το καλοκαίρι έφτασε και χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αναμένουν την καταβολή του επιδόματος αδείας, προκειμένου να προγραμματίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές αλλά και τα έξοδα που «τρέχουν».

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι το επίδομα αδείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη μαζί με τις αποδοχές αδείας, πριν από την έναρξη της κανονικής άδειας του εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα κατά την περίοδο της ανάπαυσής του.

Στις περιπτώσεις που η ετήσια άδεια χορηγείται τμηματικά μέσα στο ίδιο έτος, το επίδομα καταβάλλεται συνήθως κατά τη λήψη του μεγαλύτερου τμήματος της άδειας, εκτός εάν εργοδότης και εργαζόμενος συμφωνήσουν διαφορετικά.

Παράλληλα, εάν η εργασιακή σχέση λυθεί πριν από τη χορήγηση της άδειας, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει τόσο τις αποδοχές άδειας όσο και το αναλογούν επίδομα ως μέρος της τελικής εκκαθάρισης.

Η βασικότερη μεταβολή για το 2026 συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως, οδηγώντας σε αντίστοιχη αύξηση και του επιδόματος αδείας.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το επίδομα αδείας ανέρχεται πλέον στα 589,41 ευρώ, έναντι 556,05 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού τους. Αντίστοιχα, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.

Πέρα από το επίδομα, ο εργαζόμενος δικαιούται και τις αποδοχές αδείας, δηλαδή τις τακτικές αποδοχές που θα λάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά κατά το διάστημα της άδειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αμοιβές για εργασία σε Κυριακές και αργίες, νυχτερινή απασχόληση, υπερεργασία και νόμιμη υπερωρία, εφόσον αποτελούν σταθερό μέρος των αποδοχών του.

Τι εξαιρείται από τις αποδοχές αδείας

Δεν συνυπολογίζονται στις αποδοχές αδείας τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ούτε αποζημιώσεις που προκύπτουν από παράνομη υπερωριακή εργασία. Το επίδομα αδείας συνδέεται αποκλειστικά με το δικαίωμα ετήσιας ανάπαυσης και δεν αποτελεί πρόσθετη ετήσια παροχή ανεξάρτητη από την άδεια του εργαζομένου.

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