Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ: Πόσο αυξάνονται 19 επιδόματα από 1ης Απριλίου

Αναλυτικά όλα τα επιδόματα που αυξάνονται 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πολίτης λαμβάνει απόδειξη από ΑΤΜ τράπεζας

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου συμπαρασύρει μία σειρά επιδομάτων κατ' αναλογία τα οποία επίσης θα ενισχυθούν.

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ. Πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αναλόγως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης θα δουν καθαρά στην τσέπη τους από 772 ευρώ έως 797 ευρώ.

Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά που ανήκουν στην ηλιακή ομάδα άνω τον 30 ετών θα λάβουν 772 ευρώ, ενώ εκείνοι έως 25 ετών θα δουν καθαρά 797 ευρώ.

Στα 781 ευρώ διαμορφώνονται τα καθαρά για τις ηλικίες 26 έως 30, χωρίς παιδιά, ενώ όσοι έχουν ένα παιδί θα λάβουν 782 ευρώ κι εκείνοι με δύο παιδιά θα δουν στην τσέπη τους 797 ευρώ το μεγαλύτερο ποσό από την αύξηση του κατώτατου.

Συνολικά πρόκειται για 19 επιδόματα:

  • Ανεργίας (55% του βασικού ημερομισθίου, ή 61,4% του κατώτατου μισθού). Το επίδομα ανεργίας από 540 ευρώ.
  • Γάμου (10% του κατώτατου μισθού). Αυξάνεται στα 92 ευρώ
  • Τριετιών (10%-30% στον βασικό μισθό). Αυξάνεται στα 92 ευρώ η κάθε 3ετία.
  • Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη). Αυξάνεται στα 283 ευρώ
  • Εποχικό οικοδόμων (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 1.063 ευρώ
  • Εποχικό δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 1.006 ευρώ
  • Εποχικό σμυριδεργατών (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 1.438 ευρώ
  • Καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό (πληρώνεται άπαξ το χρόνο / 70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου). Αυξάνεται στα 719 ευρώ
  • Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής, λήξης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). Αυξάνεται στα 1.540 ευρώ
  • Μητρότητας (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες). Από 880 ευρώ θα ανέλθει σε 920 ευρώ.
  • Αφερεγγυότητας εργοδότη (από 1 έως 3 κατώτατοι μισθοί). Από 920 έως 2.760 ευρώ.
  • Γονικής άδειας (Κατώτατος μισθός για 2 μήνες). Από 880 ευρώ θα ανέλθει σε 920 ευρώ.
  • Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς). Από 410,8 έως 1.232 ευρώ
  • Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα). 30,81 ευρώ
  • Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 20,54 ευρώ
  • Ασκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 32,86 ευρώ
  • Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 20,54 ευρώ
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα). 24,65 ευρώ
  • Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς. Από 410,8 έως 1.232 ευρώ.

