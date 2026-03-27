Δώρο Πάσχα 2026: Τι ισχύει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχουν οι εργαζόμενοι μέχρι τις 28 Μαρτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δώρο Πάσχα 2026: Τι ισχύει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό
  • Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές έως τις 28 Μαρτίου και δεν επηρεάζεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από 1η Απριλίου.
  • Η περίοδος υπολογισμού του δώρου Πάσχα είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
  • Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα, δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια, ενώ σε περίπτωση μικρότερης απασχόλησης λαμβάνει αναλογικό ποσό.
  • Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να γίνει έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, και η μη τήρηση της προθεσμίας επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.
  • Εργαζόμενοι και εργοδότες πρέπει να ελέγξουν τη σωστή περίοδο υπολογισμού, τις τακτικές αποδοχές και τις αφαιρούμενες ημέρες.
Από 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση, ωστόσο η αύξηση αυτή δεν θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, που θα καταβληθεί εντός του επόμενου μήνα στους εργαζομένους, και συγκεκριμένα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχουν οι εργαζόμενοι μέχρι τις 28 Μαρτίου, επομένως δεν θα υπολογιστεί η αύξηση του 4,55% που θα εφαρμοστεί στον κατώτατο μισθό.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:

  • Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)
  • Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)

Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή:

  • 1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας
  • Αν εργάστηκε λιγότερο από 8 ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Το Δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη. Η μη καταβολή του εντός της προθεσμίας επισύρει κυρώσεις.

Επομένως, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν:

  • Τη σωστή περίοδο υπολογισμού
  • Τις τακτικές αποδοχές
  • Τις αφαιρούμενες ημέρες

