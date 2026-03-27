Δώρο Πάσχα 2026: Τι ισχύει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό

Snapshot Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές έως τις 28 Μαρτίου και δεν επηρεάζεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από 1η Απριλίου.

Από 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση, ωστόσο η αύξηση αυτή δεν θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, που θα καταβληθεί εντός του επόμενου μήνα στους εργαζομένους, και συγκεκριμένα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχουν οι εργαζόμενοι μέχρι τις 28 Μαρτίου, επομένως δεν θα υπολογιστεί η αύξηση του 4,55% που θα εφαρμοστεί στον κατώτατο μισθό.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:

Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)

Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)

Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή:

1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας

Αν εργάστηκε λιγότερο από 8 ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Το Δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη. Η μη καταβολή του εντός της προθεσμίας επισύρει κυρώσεις.

Επομένως, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν:

Τη σωστή περίοδο υπολογισμού

Τις τακτικές αποδοχές

Τις αφαιρούμενες ημέρες

