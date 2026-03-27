Δώρο Πάσχα 2026: Τι ισχύει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό
Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχουν οι εργαζόμενοι μέχρι τις 28 Μαρτίου
Από 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση, ωστόσο η αύξηση αυτή δεν θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, που θα καταβληθεί εντός του επόμενου μήνα στους εργαζομένους, και συγκεκριμένα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου.
Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχουν οι εργαζόμενοι μέχρι τις 28 Μαρτίου, επομένως δεν θα υπολογιστεί η αύξηση του 4,55% που θα εφαρμοστεί στον κατώτατο μισθό.
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα
Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:
- Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)
- Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)
Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή:
- 1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας
- Αν εργάστηκε λιγότερο από 8 ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα
Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες
Το Δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη. Η μη καταβολή του εντός της προθεσμίας επισύρει κυρώσεις.
Επομένως, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν:
- Τη σωστή περίοδο υπολογισμού
- Τις τακτικές αποδοχές
- Τις αφαιρούμενες ημέρες