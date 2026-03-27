Πάσχα: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους δημοφιλέστερους προορισμούς - Από €58 έως €160

Newsbomb.gr / Καράτζιου Εβελίνα
  • Το συνολικό κόστος ταξιδιού μετ’ επιστροφής προς τους δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς κυμαίνεται από περίπου 58€ έως 160€, ανάλογα με την απόσταση και τα διόδια.
  • Η μέση τιμή της βενζίνης στην Αττική είναι 2,07€/λίτρο και η μέση κατανάλωση υπολογίζεται στα 7,5 λίτρα/100 χλμ.
  • Η διαδρομή Αθήνα–Ζαγορά Πηλίου είναι η πιο ακριβή, με κόστος καυσίμων και διοδίων 160€ για πήγαινε
  • έλα.
  • Το ταξίδι προς το Ναύπλιο είναι το οικονομικότερο, με συνολικό κόστος περίπου 58€ για καύσιμα και διόδια.
  • Οι δαπάνες για καύσιμα και διόδια αυξάνονται σημαντικά σε πιο μακρινούς προορισμούς, επηρεάζοντας τον προϋπολογισμό των ταξιδιωτών.
Με το Πάσχα να πλησιάζει, πολλοί Αθηναίοι σχεδιάζουν απόδραση εκτός πόλης. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί περιλαμβάνουν το Ναύπλιο, τη Ζαγορά Πηλίου, την Καλαμάτα, το Λεωνίδιο Αρκαδίας και τη Ναύπακτο.

Ωστόσο οι φετινές πασχαλινές εξορμήσεις με αυτοκίνητο φαίνεται πως «καίνε» περισσότερο τον προϋπολογισμό, καθώς η μέση τιμή της βενζίνης στην Αττική φτάνει τα 2,07 €/λίτρο. Με βάση έρευνα του Newsbomb, το συνολικό κόστος για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής προς πέντε από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα κυμαίνεται από περίπου 58 ευρώ έως και 160 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση, τα διόδια και την κατανάλωση του οχήματος.

Η έρευνα υπολογίζει μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα/100 χλμ., ενώ λαμβάνει υπόψη και τα διόδια σε κάθε διαδρομή.

1. Λεωνίδιο Αρκαδίας

Η διαδρομή ΑθήναΛεωνίδιο (217 χλμ.) κοστίζει περίπου 33,72€ σε καύσιμα και 7,55€ για διόδια.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 41,27€

Πήγαινε-έλα: 82,54€

2. Ζαγορά Πηλίου

Η πιο μακρινή διαδρομή Αθήνα – Ζαγορά (368 χλμ.) απαιτεί καύσιμα 57,15€ και διόδια 22,85€.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 80€

Πήγαινε-έλα: 160€

3. Ναύπλιο

Η διαδρομή Αθήνα – Ναύπλιο (139 χλμ.) έχει κόστος καυσίμων περίπου 21,53€ και διόδια 7,55€.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 29,08€

Πήγαινε-έλα: 58,16€

4. Καλαμάτα

Για Αθήνα – Καλαμάτα (237 χλμ.), τα καύσιμα φτάνουν τα 36,83€ και τα διόδια τα 16,35€.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 53,18€

Πήγαινε-έλα: 106,36€

5. Ναύπακτος

Η διαδρομή Αθήνα – Ναύπακτος (217 χλμ.) περιλαμβάνει διόδια 29,70€ και καύσιμα 33,76€.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 63,46€

Πήγαινε-έλα: 126,92€

Οι διαφορές στο κόστος είναι σημαντικές, ειδικά για τους πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Ζαγορά Πηλίου, όπου το πήγαινε-έλα αγγίζει τα 160€, ενώ ακόμη και πιο κοντινοί προορισμοί όπως το Ναύπλιο κοστίζουν πάνω από 50€ μόνο για καύσιμα και διόδια.

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Τουρκικά αλιευτικά στα 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Από κάθισμα… κρεβάτι: Η United Airlines φέρνει την επανάσταση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία

08:34ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν δεν κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγαν ότι φοβήθηκα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Τα 6 στρατηγικά νησιά στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση του πολέμου

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκεχειρία» μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα μια ανάσα πριν το Συνέδριο; Σήμερα η έναρξη των εργασιών

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αινιγματικό βίντεο από τον Λευκό Οίκο με κρυφό μήνυμα: «Σημαντική ανακοίνωση αύριο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Πυρκαγιά σε βαν με εύφλεκτα υλικά αναζωπυρώθηκε όταν έφυγε από το συμβάν η Πυροσβεστική - Την έσβησαν περίοικοι με πυροσβεστήρες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν: Η λίστα με τους 5 βασικούς στόχους στα ΗΑΕ εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίθεση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Zήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το «παιχνίδι» των επενδύσεων: Οι πλούσιοι millennials λένε «όχι» στις μετοχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ποιοι παίρνουν άριστα και ποιοι μένουν μετεξεταστέοι στις αμυντικές δαπάνες-Πού είναι η Ελλάδα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Υπάρχουν όντως συνομιλίες ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο βγήκε νικητής από το νοσοκομείο της Ιταλίας: «Μαζί μας βγήκε ξανά η ζωή»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ