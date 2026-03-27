Πάσχα: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους δημοφιλέστερους προορισμούς - Από €58 έως €160

Snapshot Το συνολικό κόστος ταξιδιού μετ’ επιστροφής προς τους δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς κυμαίνεται από περίπου 58€ έως 160€, ανάλογα με την απόσταση και τα διόδια.

Η μέση τιμή της βενζίνης στην Αττική είναι 2,07€/λίτρο και η μέση κατανάλωση υπολογίζεται στα 7,5 λίτρα/100 χλμ.

Η διαδρομή Αθήνα–Ζαγορά Πηλίου είναι η πιο ακριβή, με κόστος καυσίμων και διοδίων 160€ για πήγαινε

έλα.

Το ταξίδι προς το Ναύπλιο είναι το οικονομικότερο, με συνολικό κόστος περίπου 58€ για καύσιμα και διόδια.

Οι δαπάνες για καύσιμα και διόδια αυξάνονται σημαντικά σε πιο μακρινούς προορισμούς, επηρεάζοντας τον προϋπολογισμό των ταξιδιωτών.

Με το Πάσχα να πλησιάζει, πολλοί Αθηναίοι σχεδιάζουν απόδραση εκτός πόλης. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί περιλαμβάνουν το Ναύπλιο, τη Ζαγορά Πηλίου, την Καλαμάτα, το Λεωνίδιο Αρκαδίας και τη Ναύπακτο.

Ωστόσο οι φετινές πασχαλινές εξορμήσεις με αυτοκίνητο φαίνεται πως «καίνε» περισσότερο τον προϋπολογισμό, καθώς η μέση τιμή της βενζίνης στην Αττική φτάνει τα 2,07 €/λίτρο. Με βάση έρευνα του Newsbomb, το συνολικό κόστος για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής προς πέντε από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα κυμαίνεται από περίπου 58 ευρώ έως και 160 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση, τα διόδια και την κατανάλωση του οχήματος.

Η έρευνα υπολογίζει μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα/100 χλμ., ενώ λαμβάνει υπόψη και τα διόδια σε κάθε διαδρομή.

1. Λεωνίδιο Αρκαδίας

Η διαδρομή Αθήνα – Λεωνίδιο (217 χλμ.) κοστίζει περίπου 33,72€ σε καύσιμα και 7,55€ για διόδια.



Συνολικό κόστος μετάβασης: 41,27€



Πήγαινε-έλα: 82,54€

2. Ζαγορά Πηλίου

Η πιο μακρινή διαδρομή Αθήνα – Ζαγορά (368 χλμ.) απαιτεί καύσιμα 57,15€ και διόδια 22,85€.



Συνολικό κόστος μετάβασης: 80€



Πήγαινε-έλα: 160€

3. Ναύπλιο

Η διαδρομή Αθήνα – Ναύπλιο (139 χλμ.) έχει κόστος καυσίμων περίπου 21,53€ και διόδια 7,55€.



Συνολικό κόστος μετάβασης: 29,08€



Πήγαινε-έλα: 58,16€

4. Καλαμάτα

Για Αθήνα – Καλαμάτα (237 χλμ.), τα καύσιμα φτάνουν τα 36,83€ και τα διόδια τα 16,35€.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 53,18€



Πήγαινε-έλα: 106,36€

5. Ναύπακτος

Η διαδρομή Αθήνα – Ναύπακτος (217 χλμ.) περιλαμβάνει διόδια 29,70€ και καύσιμα 33,76€.

Συνολικό κόστος μετάβασης: 63,46€



Πήγαινε-έλα: 126,92€

Οι διαφορές στο κόστος είναι σημαντικές, ειδικά για τους πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Ζαγορά Πηλίου, όπου το πήγαινε-έλα αγγίζει τα 160€, ενώ ακόμη και πιο κοντινοί προορισμοί όπως το Ναύπλιο κοστίζουν πάνω από 50€ μόνο για καύσιμα και διόδια.

