Πασχαλινό ωράριο: Πότε ξεκινάει - Η Κυριακή με ανοιχτά τα καταστήματα
Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά το πασχαλινό ωράριο στα καταστήματα
Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των μαγαζιών για την εορταστική περίοδο.
Την Πέμπτη 2 Απριλίου αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο.
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα
Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει:
- Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
- Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
- Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
- Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
- Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
- ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ
