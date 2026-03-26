Πασχαλινό ωράριο: Πότε ξεκινάει - Η Κυριακή με ανοιχτά τα καταστήματα

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των μαγαζιών για την εορταστική περίοδο.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει:

Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00

Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00

Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00

Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

