Πασχαλινό ωράριο: Πότε ξεκινάει - Η Κυριακή με ανοιχτά τα καταστήματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των μαγαζιών για την εορταστική περίοδο.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου αρχίζει και στη Θεσσαλονίκη το εορταστικό ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει:

  • Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
  • Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
  • Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
  • Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
  • Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
  • Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
  • ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

