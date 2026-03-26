Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

Μια καλύτερη εικόνα διαφαίνεται για τον καιρό των επομένων ημερών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Μεγάλης Εβδομάδας και της Κυριακής του Πάσχα.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά αναφέρει στο YouWeather.com:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο καιρός στην Ελλάδα τον Απρίλιο 2026 - YSM (YouWeather Statistical Model)



Απρίλιος 2026

Ο Απρίλιος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, σηματοδοτεί σαφή μεταβατική φάση προς θερμότερες συνθήκες. Παρότι στα 500hPa διατηρούνται κατά περιόδους αρνητικές αποκλίσεις – στοιχείο που υποδηλώνει ύπαρξη αυλώνων και ψυχρών λιμνών – στα 850hPa καταγράφονται αυξημένες θετικές αποκλίσεις με αυξημένη πιθανότητα για θερμές εισβολές, ιδίως σε ανατολική και νότια Ελλάδα. Ο υετός παρουσιάζει χωρικές διαφοροποιήσεις: στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά κινείται κοντά ή ελαφρώς πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές (κυρίως με τη μορφή καταιγίδων), ενώ στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές.

Συνοπτικά:

Ο Απρίλιος τείνει να είναι θερμότερος του κανονικού και με αυξημένη αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά.

-1ο 10ήμερο (1–10 Απριλίου)

Γενική εικόνα: Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου καταγράφονται αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa - στα 850hPa αντιθέτως καταγράφονται θετικές αποκλίσεις σε όλες τις περιοχές (πιθανές θερμοκρασιακές εξάρσεις μικρής διάρκειας). Ο υετός κινείτα σε υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές στα δυτικά και βόρεια.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται σταδιακά υψηλότερες θερμοκρασίες (κυρίως προς το τέλος του 10ήμερου) και σποραδικά φαινόμενα, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη αναμένονται μειωμένες βροχοπτώσεις.

-2ο 10ήμερο (11–20 Απριλίου)

Γενική εικόνα: Το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου παρουσιάζει εντονότερες αποκλίσεις: στα 500hPa διατηρούνται χαμηλότερες τιμές από τις μέσες κλιματικές, ενώ στα 850hPa οι θετικές αποκλίσεις ενισχύονται, κυρίως σε ανατολική και νότια Ελλάδα.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με θερμές μεταφορές παρουσία αστάθειας - αυξημένες πιθανότητες για διαστήματα με θερμοκρασίες και υετό πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές, κυρίως στην Μακεδονία, την Θράκη και την Θεσσαλία. Η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για πρόσκαιρη αλλά έντονη θερμή μεταφορά και μειωμένες βροχοπτώσεις.

-3ο 10ήμερο (21–30 Απριλίου)

Γενική εικόνα: Στο τρίτο δεκαήμερο ο Απρίλιος εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα θετικής απόκλισης στα 850hPa σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παρά τις ήπιες αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa, η συνολική εικόνα είναι για υψηλότερες θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματικές τιμές. Αυξημένος υετός στα βόρεια ηπειρωτικά - μειωμένος υετός στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

