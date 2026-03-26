Καιρός: Άστατος με βροχές και χιόνια στα βουνά - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Μίλτος Τσεκούρας

Στιγμιότυπο από βροχή στην Αθήνα 

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ο υδράργυρος πρόκειται να σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Πιο αναλυτικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα παρουσιάσει ελαφρά βελτίωση προσφέροντας καλύτερες συνθήκες. Αντίθετα στο Ιόνιο την Ήπειρο τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο οι αρχικά περιορισμένες νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα φέρνοντας τοπικές βροχοπτώσεις.

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται να γίνει πιο έντονη κατά τις βραδινές ώρες στα βόρεια τμήματα όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο τα ορεινά της Ηπείρου θα ντυθούν στα λευκά καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5,βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και κεντρικά τμήματα θα αυξηθούν και το βράδυ κυρίως στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδιακά σεδυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα νοτιότερα τμήματα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν εκ νέου. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ γρήγορα στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

