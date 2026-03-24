Ρεκόρ βροχών και υψηλών θερμοκρασιών: Ο φετινός χειμώνας στην Αθήνα ήταν από τους πιο βροχερούς

Ο χειμώνας 2025–2026 κατατάχθηκε ως ο τρίτος πιο βροχερός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως επισημαίνει η ομάδα ClimateHub, πιο υγροί ήταν μόνο οι χειμώνες 2012-2013 και 2002-2003. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε και τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Με βάση τις μετρήσεις του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ στον Λόφο Νυμφών στο Θησείο, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1890, τα βασικά χαρακτηριστικά του χειμώνα 2025–2026 ήταν τα εξής:

Η μέση θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 12,63 °C, δηλαδή κατά +2,34 °C υψηλότερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1991–2020. Αντίστοιχες θετικές αποκλίσεις παρατηρήθηκαν τόσο στη μέση μέγιστη θερμοκρασία (16,4 °C) όσο και στη μέση ελάχιστη (10,0 °C).

Ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα, με πρώτο τον χειμώνα 2023–2024, ο οποίος είχε μέση θερμοκρασία 13 °C.

Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, ξεχώρισε και για τις αυξημένες βροχοπτώσεις. Το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 336,8 χιλιοστά, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020. Έτσι, κατατάχθηκε ως ο τρίτος πιο βροχερός χειμώνας που έχει καταγραφεί, μετά τους χειμώνες 2012–2013 (400 χιλιοστά) και 2002–2003 (386 χιλιοστά).

Η συντήρηση του ιστορικού σταθμού, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ, με υπεύθυνη τη Δρ. Δήμητρα Φουντά.

Τέλος, το ClimateHub αποτελεί την πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την εφαρμογή των υπηρεσιών του Copernicus Climate Change Service (C3S) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων κλιματικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον εθνικό σχεδιασμό. Συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας C3S-NCP.

Διαβάστε επίσης