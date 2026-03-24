Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου: Πώς θα κάνει παρέλαση η Ελλάδα - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα σημειωθούν βροχές με βοριάδες να πνέουν στα 8 μποφόρ, δίνοντας μεγαλύτερη αίσθηση ψύχρας.

Στα δυτικά και βόρεια θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Επομένως με σύμμαχο τον καιρό θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολή, Ξάνθη, Κατερίνη, Καβάλα, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Κοζάνη, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Πύργος, Καλαμάτα κ.α.

Με βροχές θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ με ψιλόβροχο μέχρι το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας και οι μαθητικές παρελάσεις σε Αττική, Εύβοια, Λιβαδειά, Βόλο κ.α.

«Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη - Πώς θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη (26/3), με βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας η εικόνα φαίνεται πιο σύνθετη. Ωστόσο, όσο προχωρά ο χρόνος, η διασπορά των ensembles μεγαλώνει και η αξιοπιστία πέφτει.

Για την Αθήνα, η θερμοκρασία εκτιμάται με σχετική ασφάλεια για 6-7 ημέρες, ενώ ο υετός μόνο για 4-5 ημέρες.

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός, αύριο Τετάρτη 25η Μαρτίου ανήμερα της εθνική επετείου, με την παρέλαση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό βροχή σε ορισμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια και την Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ στα ορεινά θα δούμε και χιονοπτώσεις με σταδιακή βελτίωση.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια, με αποτέλεσμα οι παρελάσεις να πραγματοποιηθούν πιο ομαλά.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία την ημέρα της εθνικής επετείου, ο κ. Ζιακόπουλος ξεκαθαρίζει πως θα κυμανθεί σε τιμές κοντινές με αυτές των τελευταίων ημερών, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

ΠΕΜΠΤΗ (26/3)

Βελτιωμένος καιρός σχεδόν παντού. Στις εξαιρέσεις η Δ-ΒΔ Ελλάδα, όπου τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι στα δυτικά Δ-ΝΔ και στα ανατολικά ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Άνοδος θερμοκρασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27/3)

Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β. χώρα και τα νησιά του Α. Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Β-ΒΔ Ελλάδας. Άνεμοι Δ-ΝΔ 6 με 7 μποφόρ. Πτώση των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (28-29/3)

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής.

