Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων και οδηγών μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός, αύριο Τετάρτη 25η Μαρτίου ανήμερα της εθνική επετείου, με την παρέλαση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό βροχή σε ορισμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια και την Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ στα ορεινά θα δούμε και χιονοπτώσεις με σταδιακή βελτίωση.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια, με αποτέλεσμα οι παρελάσεις να πραγματοποιηθούν πιο ομαλά.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία την ημέρα της εθνικής επετείου, ο κ. Ζιακόπουλος ξεκαθαρίζει πως θα κυμανθεί σε τιμές κοντινές με αυτές των τελευταίων ημερών, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

ΠΕΜΠΤΗ (26/3)

Βελτιωμένος καιρός σχεδόν παντού. Στις εξαιρέσεις η Δ-ΒΔ Ελλάδα, όπου τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι στα δυτικά Δ-ΝΔ και στα ανατολικά ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Άνοδος θερμοκρασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27/3)

Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β. χώρα και τα νησιά του Α. Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Β-ΒΔ Ελλάδας. Άνεμοι Δ-ΝΔ 6 με 7 μποφόρ. Πτώση των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (28-29/3)

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής.

