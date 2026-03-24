Καιρός: Με βροχές ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου - Η πρόγνωση του meteo

Με βροχές αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με ανάρτησή του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και τα νότια της χώρας με ενισχυμένους βοριάδες και χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία. Για αυτές τις καιρικές συνθήκες ευθύνεται η αργή κίνηση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή των Δωδεκανήσων προς την Κύπρο.

Παράλληλα και στην Αθήνα αναμένονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου, οι οποίες σταδιακά μέσα στη μέρα θα σταματήσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του meteo:

Με βροχές στα ανατολικά και νότια και πολύ ενισχυμένους βοριάδες θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo .gr ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου θα λάβει χώρα με βροχερό καιρό στα ανατολικά και νότια, πολύ ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά και στο Αιγαίο και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αιτία για αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι η αργή κίνηση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή των Δωδεκανήσων προς την Κύπρο. Πιο αναλυτικά:

Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 25/03 αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας και στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Από την αρχή της ημέρας έως και τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 25/03 τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, σε τμήματα των Κυκλάδων και σε τμήματα των Δωδεκανήσων. Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στην Κρήτη, όπου θα χιονίσει στα ορεινά. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ειδικά για την πόλη της Αθήνας, τις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες προοδευτικά θα σταματήσουν.

Ισχυροί και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Διαβάστε επίσης