Καιρός: Κύμα κακοκαιρίας περνά σήμερα από τη χώρα με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, καθώς περνά από τη χώρα μας ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα εκδηλωθεί με βροχές στα κεντρικά, τα δυτικά και τα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το χαμηλό βαρομετρικό θα απασχολήσει μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά με ήπιο χαρακτήρα, ενώ πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο Ιόνιο και το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί η θάλασσα θα δώσει μεγαλύτερη δυναμική στις βροχές και θα δούμε και καταιγίδες.

Δεν αποκλείεται βέβαια, να δούμε και χιονοπτώσεις προς τα κεντρικά και βόρεια ορεινά με ενδεικτικό υψόμετρο περίπου από τα 1.000-1.200 μέτρα και πάνω.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ξεκινώντας περίπου από τους 6 βαθμούς, με εξαίρεση μόνο περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα κινηθεί μεταξύ 13 και 16 βαθμών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το βράδυ ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει βελτίωση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι τις αρχές Απριλίου, ενώ τις ημέρες του Πάσχα εκτιμάται πως ο καιρός θα είναι καλός.

