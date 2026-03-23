Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

Snapshot Ξεκινά νέα ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη με αρκτικό αυλώνα, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση θερμοκρασιών και εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Ενισχυμένο βαρομετρικό χαμηλό στη Μεσόγειο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στα Βαλκάνια, με πιθανές χιονοθύελλες και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη οι πρωινές θερμοκρασίες θα πέσουν έως και

5°C, ενώ στα Βαλκάνια θα κυμανθούν από

1 έως

6°C λόγω κρύου και ισχυρών ανέμων.

Στην Ελλάδα, από τα μέσα προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται αισθητή πτώση θερμοκρασίας με παροδικές χιονοπτώσεις στη βόρεια χώρα, ισχυρούς ανέμους και κίνδυνο παγετού που μπορεί να επηρεάσει καλλιέργειες.

Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και στις αρχές Απριλίου με εναλλαγές ψυχρών και ήπιων περιόδων. Snapshot powered by AI

Μετά από εβδομάδες ασυνήθιστα ζεστού καιρού που θύμιζε άνοιξη, η Ευρώπη ετοιμάζεται για μια απότομη ανατροπή.

Ένα ισχυρό κύμα ψύχους αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της ηπείρου, επαναφέροντας συνθήκες χειμώνα με χιόνια, έντονο κρύο και επικίνδυνους παγετούς ακόμη και στα τέλη Μαρτίου.

Πότε ξεκινά η αλλαγή και τι φέρνει

Η μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα, καθώς ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα στον Ατλαντικό μπλοκάρει τη ροή των ήπιων αέριων μαζών και επιτρέπει σε ψυχρό αρκτικό αέρα να κινηθεί προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, το ψύχος θα έχει εξαπλωθεί, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.

Σε πολλές περιοχές όπου ο υδράργυρος έφτανε τους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται πτώση έως και 20 βαθμών μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Η αλλαγή θα συνοδευτεί από εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Χιόνια και έντονα φαινόμενα στα Βαλκάνια

Το κύμα κακοκαιρίας θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη δημιουργία βαρομετρικού χαμηλού στη Μεσόγειο, το οποίο θα κινηθεί προς την Ιταλία και στη συνέχεια προς την Αδριατική και τα Βαλκάνια.

Η σύγκρουση του ψυχρού αέρα με την υγρασία της Μεσογείου θα προκαλέσει ισχυρές βροχές που γρήγορα θα μετατραπούν σε χιονοπτώσεις. Σε ορεινές περιοχές των Βαλκανίων τα ύψη χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 40 εκατοστά, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσουν ακόμη και υψηλότερα επίπεδα. Δεν αποκλείονται και συνθήκες χιονοθύελλας, με προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πτώση θερμοκρασίας και παγετός

Μετά το πέρασμα του μετώπου, ψυχρές αέριες μάζες θα εγκατασταθούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη οι θερμοκρασίες θα πέσουν αρκετούς βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με πρωινές τιμές που θα φτάνουν έως και τους -5°C.

Στα Βαλκάνια, το κρύο θα είναι ιδιαίτερα έντονο, με θερμοκρασίες από -1 έως -6°C τις πρωινές ώρες και χαμηλές μέγιστες μέσα στην ημέρα λόγω νεφώσεων και ισχυρών ανέμων.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από αυτή την ψυχρή εισβολή. Από τα μέσα προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται πιο έντονο στη βόρεια χώρα.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανές παροδικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τα χιόνια θα είναι πιο αξιόλογα. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσουν συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος παγετού, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με θερμοκρασίες κοντά ή και κάτω από το μηδέν τις πρωινές ώρες. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει καλλιέργειες που έχουν ήδη μπει στη φάση της άνθησης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί και στις αρχές Απριλίου, με εναλλαγές ψυχρών και πιο ήπιων περιόδων.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

