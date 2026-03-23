Αρναούτογλου: Πού θα βρέξει την 25η Μαρτίου – Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια από Παρασκευή

Η τάση του καιρού μέχρι και τις αρχές Απριλίου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια. Βροχές αναμένονται στην Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ πάνω από τα 1.200 μέτρα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Προς το βράδυ η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές στα Επτάνησα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη, τις πρωινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα για αξιόλογες βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θράκη και την Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το πρωί της 25ης Μαρτίου, αναμένονται έντονες βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, σε περιοχές της Αττικής και την Κρήτη. Από το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ οι βροχές θα επιμείνουν έως το βράδυ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Πέμπτη θα σημειωθούν νέες τοπικές βροχές, που στα δυτικά θα ενταθούν.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου αναμένεται νέα επιδείνωση στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με αρκετές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε υψόμετρο από τα 800 έως 1.000 μέτρα. Μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, η κακοκαιρία θα επεκταθεί και ανατολικότερα, επηρεάζοντας το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ωστόσο από τις αρχές Απριλίου, υπάρχουν οι ενδείξεις για μια νέα κατεβασιά ψυχρών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν τη χώρα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

