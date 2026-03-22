Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

Τις διακυμάνσεις του καιρού τις επόμενες μέρες ανέλυσε με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία το Weather Phenomena.

Αναλυτικά το Weather Phenomena αναφέρει:

Ασταθείς καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στην χώρα μας την νέα εβδομάδα, με τις βροχές αρχικά να είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας την Δευτέρα, οι οποίες και θα εντοπίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά, τα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας, ενώ και οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την ένταση στην περιοχή του Αιγαίου να αγγίζει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Την Τρίτη, οι βροχές φαίνεται ότι θα έχουν πιο αξιόλογο χαρακτήρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ιδιαίτερα στην Δυτική Στερεά, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά (παροδικά φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική), την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, παραμένοντας, ωστόσο, κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, ενώ και οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στην περιοχή του Αιγαίου.

Την Τετάρτη (Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821), ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι ηλιόλουστος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τις πρωινές ώρες της ημέρας θα είναι πιο πυκνές στην ανατολική και νότια Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με την θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Από κει και πέρα, από την Πέμπτη και κυρίως από την Παρασκευή, διαφαίνεται μία πιο οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή που θα προέλθει από την Ιταλία, η οποία και θα αλλάξει σημαντικά το σκηνικό του καιρού σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες στα πεδινά αλλά και ενδεχομένως αξιόλογες χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές της χώρας, λόγω και της νέας πτώσεως της θερμοκρασίας η οποία και θα συνεχίσει να κινείται κάτω από το μεσοπρόθεσμο μέσο όρο για τον μήνα που διανύουμε.

Γενικότερα ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο προχωρημένο φθινόπωρο παρά άνοιξη, ενώ δεν αποκλείεται να υποδεχθούμε και τον Απρίλιο με αρκετές βροχές στα πεδινά αλλά και με αξιόλογες χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα του ηπειρωτικού κορμού της χώρας, κάτι όμως που θα το δούμε αναλυτικότερα προς το τέλος της νέας εβδομάδας. Η ψύχρα πάντως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες της ημέρας θα είναι αισθητή το επόμενο διάστημα, με τους βοριάδες να την κάνουν πιο έντονη στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Διαβάστε επίσης