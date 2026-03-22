Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η κακοκαιρία που σαρώνει την Ιταλία τις τελευταίες μέρες δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά τον προπομπό μιας πολύ πιο εκτεταμένης και επικίνδυνης ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία κατευθύνεται με ταχύτητα προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι τις επόμενες ημέρες η περιοχή θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σπάνια για την εποχή ψυχρή εισβολή, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ακραίο χειμερινό επεισόδιο.

Βαλκάνια: Στο επίκεντρο της σύγκρουσης αερίων μαζών

Η έλευση του πολικού μετώπου θα πλήξει πρώτα τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τη Σερβία, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν φαινόμενα υψηλής έντασης.

Χιονοπτώσεις με χαρακτηριστικά χιονοθύελλας, θυελλώδεις άνεμοι και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα σκηνικό που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και τις υποδομές.

Σε ορισμένες περιοχές, τα χιόνια ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα πυκνά και επίμονα, δημιουργώντας συνθήκες που σπάνια καταγράφονται στα τέλη Μαρτίου.

Η επέλαση του ψύχους προς την Ελλάδα

Καθώς το σύστημα θα μετατοπίζεται νοτιοανατολικά, η Ελλάδα θα εισέλθει σταδιακά στο πεδίο δράσης του, με την κορύφωση να τοποθετείται χρονικά από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη.

Η εισβολή πολικών αερίων μαζών θα προκαλέσει απότομη και έντονη πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργώντας συνθήκες θερμοκρασιακού σοκ.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται χιονοπτώσεις που δεν αποκλείεται να κατέβουν σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ φαινόμενα χειμερινής κακοκαιρίας θα επηρεάσουν και την Ήπειρος και τη δυτική χώρα.

Στην υπόλοιπη επικράτεια, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνδυαστούν με ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο Πέλαγος, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους και δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Πιθανότητα χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων σε υψόμετρα ακόμη και 300–400 μέτρων σε τμήματα της χώρας, ένα σενάριο που, αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο γεγονός για το τέλος Μαρτίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες δείχνουν ότι το ψυχρό κύμα δεν θα είναι παροδικό, αλλά θα έχει διάρκεια, με το κρύο να επιμένει και μετά το πέρασμα του κύριου μετώπου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα σύστημα με έντονη δυναμική και ασυνήθιστη επιμονή, το οποίο μετατρέπει την αρχή της άνοιξης σε μια απρόσμενη επιστροφή του χειμώνα.

Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά, καθώς η ένταση και η διάρκεια του ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

