New York Times: Το ταξιδιωτικό αφιέρωμα στην «καρδιά» της Αθήνας

Η εφημερίδα προτείνει στους αναγνώστες της ποια μέρη να επισκεφθούν στην Αθήνα και τους φτιάχνει ένα πρόγραμμα 36 ωρών

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

New York Times: Το ταξιδιωτικό αφιέρωμα στην «καρδιά» της Αθήνας
New York Times
TRAVEL
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  • Οι New York Times προτείνουν ένα πρόγραμμα 36 ωρών για επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας με έμφαση σε ιστορικά μνημεία, γαστρονομία και ψυχαγωγία.
  • Η Αθήνα συνδυάζει αρχαία ερείπια, βυζαντινές εκκλησίες και σύγχρονη ζωντάνια, ξεπερνώντας την κρίση του παρελθόντος και τον υπερτουρισμό.
  • Προτεινόμενες στάσεις περιλαμβάνουν την αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, το Μοναστηράκι, την πλατεία Αβησσυνίας, τα Αναφιώτικα και την Πλάκα με ζωντανή μουσική δρόμου.
  • Απαραίτητα αξιοθέατα είναι η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Αρχαία Αγορά και η Ρωμαϊκή Αγορά.
  • Το υπαίθριο σινεμά Cine Paris, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο Λυκαβηττός προσφέρουν πολιτιστικές και πανοραμικές εμπειρίες στην πόλη.
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Με ένα ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο κέντρο της Αθήνας οι New York Times προτείνουν ενδιαφέροντα μέρη για βόλτα, ψυχαγωγία και φαγητό.

«Σαν ρολόι που μετράει τον χρόνο, το πρόσωπο της Αθήνας φέρει τα σημάδια του παρελθόντος, με τα λεπτά να κυλούν ανάμεσα σε αρχαία ελληνικά ερείπια, απομεινάρια ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και μια ποικιλία από επιχρυσωμένες εκκλησίες της βυζαντινής εποχής», αναφέρει η εφημερίδα.

«Όμως η πόλη, που αγαπιέται και ζωντανεύει με τόση ένταση και η οποία σήμερα αντέχει στην πίεση του υπερτουρισμού δεν είναι ένα υπαίθριο μουσείο. Από τότε που βγήκε, πριν από λιγότερο από μια δεκαετία, από μια σκληρή οικονομική κρίση, μια ιστορία που την αφηγούνται τοιχογραφίες και μπερδεμένα γκράφιτι, η Αθήνα επιτέλους προσβλέπει στην επόμενη Χρυσή Εποχή της, τροφοδοτούμενη από τη φρέσκια ενέργεια τόσο των ντόπιων όσο και των ξένων», σχολιάζουν οι New York Times.

«Με δεκάδες μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης, μια αναζωογονητικά πειραματική γαστρονομική σκηνή και αμέτρητα πολυσύχναστα μπαρ, όλα με φόντο τη μουσική που διαπερνά τις γεμάτες πλατείες και τις καταπράσινες γειτονιές, αυτή η αρχαία μητρόπολη φαίνεται πιο ζωντανή από ποτέ», σημειώνει.

Μία από τις στάσεις που προτείνονται είναι στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά και την «καρδιά» της αρχαίας Αθήνας στο Μοναστηράκι αλλά και για τους λάτρεις των παζαριών και των γκαλερί προσφέρεται η επιλογή της πλατείας Αβησσυνίας.

Περπατώντας δυτικά από τις αγορές, θα περάσετε από τα Αναφιώτικα, ένα λαβύρινθο από στενά σοκάκια και ασβεστωμένα σπίτια του 19ου αιώνα, και θα κατηφορίσετε προς την Πλάκα, μια περιοχή που κατοικείται εδώ και περισσότερα από 3.000 χρόνια. Εκεί, θα δείτε την οδό Τριπόδων — που πήρε το όνομά της από τα χάλκινα τρίποδα που κάποτε κοσμούσαν τον δρόμο προς τιμήν των νικητών θεατρικών και μουσικών διαγωνισμών — όπου οι μουσικοί του δρόμου παίζουν ρεμπέτικα, μια μορφή ελληνικής λαϊκής μουσικής, με κιθάρα και μπουζούκι, ένα έγχορδο όργανο που μοιάζει με λαούτο.

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Εικόνα από την Πλάκα

New York Times

Σημαντικά αξιοθέατα

Η Ακρόπολη, η αρχαία ακρόπολη που φιλοξενεί ναούς όπως ο Παρθενώνας και το Ερεχθείο, αποτελεί απαραίτητο προορισμό για όσους επισκέπτονται την πόλη για πρώτη φορά.

Στη συλλογή του Μουσείου της Ακρόπολης περιλαμβάνονται πέντε από τις έξι αρχικές Καρυάτιδες του Ερεχθείου.

Χτισμένη τον 6ο αιώνα π.Χ., η Αρχαία Αγορά της Αθήνας υπήρξε για αιώνες το κύριο εμπορικό, κοινωνικό και δημοτικό κέντρο της πόλης.

Η Ρωμαϊκή Αγορά, το εμπορικό κέντρο υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία, επεκτάθηκε πέρα από το αρχικό ελληνικό κέντρο — ένα έργο επέκτασης που χρηματοδοτήθηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα και ολοκληρώθηκε υπό τον αυτοκράτορα Αύγουστο.

Αξιοθέατα και υπαίθριες δραστηριότητες

Το Cine Paris, ένα υπαίθριο σινεμά στη γειτονιά της Πλάκας, προβάλλει ταινίες στη βεράντα του τελευταίου ορόφου — ένας χώρος που προσφέρει επίσης σχεδόν ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές κυκλαδικής τέχνης της Εποχής του Χαλκού στον κόσμο.

Ο Λυκαβηττός, το υψηλότερο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, προσφέρει την καλύτερη πανοραμική θέα της πόλης.

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