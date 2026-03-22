Επιμένει ο χειμωνιάτικος καιρός – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία – Η πρόβλεψη για την 25 Μαρτίου

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Κυριακή λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες μέρες

Τις πιθανότητες βροχοπτώσεων για τις επόμενες ημέρες αναλύει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς αναφερόμενος και στον καιρό της 25ης Μαρτίου.

Αναλυτικότερα ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

H ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, δίνουμε μια εκτίμηση ανά ημέρα για τη βροχόπτωση.

Επειδή το panel δείχνει υετό ανά 6 ώρες, τα παρακάτω είναι προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα.

Τα πιο αξιόλογα διαστήματα για βροχή στην Αθήνα φαίνονται να είναι 23–24 Μαρτίου και κυρίως 26 Μαρτίου, με δευτερεύον πέρασμα στις 27 Μαρτίου.

Το επικρατέστερο σενάριο δεν δείχνει γενικευμένα μεγάλα ύψη υετού, αλλά υπάρχουν ακραία μέλη του ensemble που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για τοπικά πιο έντονα επεισόδια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή 22 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα δυτικά από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νησιά του Ιονίου.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα σχεδόν αίθριος.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι τις μεσημβρινές ώρες σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αναμένεται να εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο καθώς και στα νησιά του Ιονίου.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Βαθμιαία βελτίωση στα δυτικά από το απόγευμα.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-03-2026 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, κατά τόπους στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2026

Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις που από τα δυτικά βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5, ενισχυόμενοι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

